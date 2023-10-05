بناء مستودع جديد في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي بـ85 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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توصلت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي إلى شراكة جديدة مع «إم إس إم لوجستيك إل إل سي»، الشركة المتخصصة في أعمال البناء والتطوير، لإنشاء مجمع جديد من المباني داخل المنطقة الحرة، باستثمارات تبلغ قيمتها 85 مليون درهم.

وسيكون هذا أول مشروع يتم تطويره في منطقة الفلاح التي تقع شرق مطار أبوظبي الدولي، ويتضمن إنشاء مستودع بمساحة إجمالية قدرها 16,500 متر مربع، مع إمكانية تقسيمها ثلاثة أقسام لاستخدامات تخزينية متنوعة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 28,623 متراً مربعاً. وبناءً على الخطط الموضوعة، ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، وتتضمن استئجار مساحة 28,623 متراً مربعاً من الأرض.

ووقع الطرفان على اتفاقية مساطحة رسمياً خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» بأبوظبي، أكبر حدث للطاقة في العالم. وبموجبها، وحصلت «إم إس إم لوجستيك» على تكليف لإنشاء مبنى وتأجير قطعة أرض في المنطقة الحرة بمطارات أبوظبي بالقرب من المنطقة المخصصة لتطوير المرحلة الأولى في منطقة الفلاح.

وقالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: يدل إعلاننا عن أحدث نموذج على التزامنا بالتعاون مع الشركات الدولية في إطار نظام منطقتنا الحرة والحرص على تعزيز نموها. إن هذه المنطقة تتمتع بتاريخ حافل من العمل مع شركات من مختلف القطاعات، ويسعدنا إطلاق تعاوننا مع «إم إس إم لوجستيك»، لدمج خبراتها مع مواردنا وبنيتنا التحتية، بهدف تطوير مرافق عالمية قادرة على تلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية.

يشار إلى أن «إم إس إم لوجستيك» عملت منذ تأسيسها في عام 2006 على ترسيخ سمعتها شريكاً موثوقاً في تصميم وبناء المجمعات الصناعية واللوجستية والتجارية. وسبق لها أن عملت مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، وقامت ببناء أكثر من 1,650,000 متر مربع من العقارات التجارية.

من جانبه، قال إيفجيني جوركين، مدير عام «إم إس إم لوجستيك»: يسعدنا العمل داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، في مشروع سيؤدي إلى توسيع نطاق عملياتنا في أبوظبي. إن هذه المنطقة القائمة على أرقى الحلول المبتكرة تستقطب باستمرار الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في تأسيس عملياتها وتنفيذ المشاريع في أبوظبي. ونتطلع إلى بناء شراكة ناجحة طويلة الأمد معها.

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