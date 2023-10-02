تراجع إنتاج ومبيعات تسلا في الربع الثالث بسبب فترات التوقف لتحديث المصانع

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا إنتاج أكثر من 430 ألف سيارة وتسليم أكثر من 435 ألف سيارة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

ويمثل هذا العدد تراجعاً في حجم الإنتاج والمبيعات نتيجة فترات التوقف لتحديث المصانع.

وقالت الشركة إنها ما زالت تستهدف وصول إجمالي إنتاجها إلى حوالي 1.8 مليون سيارة خلال العام الحالي دون تغيير.

وتفصيلاً، أعلنت شركة تسلا أن إجمالي عمليات التسليم في الربع الثالث من العام الجاري وصل 435,059 سيارة، فيما وصل إجمالي الإنتاج 430,488 سيارة.

وخلال الربع السابق، أبلغت تسلا عن إجمالي عمليات تسليم بلغت 466,140 وإجمالي إنتاج المركبات 479,700 سيارة.

وخلال الفترة نفسها من عام 2022، أبلغت تسلا عن إجمالي إنتاج للسيارات بلغ 365,923 سيارة وتسليم 343,830 سيارة.

وقالت الشركة إن الانخفاض المتسلسل في الأحجام كان سببه فترات التوقف المخطط لها لتحديث المصنع، وأكدت الشركة أن هدف العام 2023 المتمثل في حوالي 1.8 مليون مركبة لا يزال دون تغيير.

ولم تبلغ الشركة عن أرقام الإنتاج أو التسليم للشاحنة الكهربائية Semi، وهي شاحنة كهربائية من الفئة 8، على الرغم من أنها سلمت بعضها إلى أحد العملاء الأوائل، وهو شركة PepsiCo، التي تستخدم الشاحنات الكهربائية بالكامل في بعض عمليات التسليم.

وكانت توقعات وول ستريت أن تصل تسليمات تسلا إلى 461,640 للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقاً لإجماع المحللين الذين استطلعتهم StreetAccount. وكان باحث مستقل في شركة تسلا، يستخدم اسم Troy Teslike على وسائل التواصل الاجتماعي، يتوقع تسليم 441000 سيارة.

وخفضت تسلا الأسعار طوال الربع الثالث على مخزونها من المركبات والنماذج الحالية، ما ضغط على المنافسين ليحذوا حذوها.

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