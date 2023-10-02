«أڤيڤا العالمية»: زيادة كبيرة في توجه شركات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نحو تبني حلول مستدامة

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكد نايف بو شعيا، نائب الرئيس، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «أڤيڤا» العالمية، وجود زيادة كبيرة في توجه شركات المنطقة نحو تبني حلول أكثر استدامة وتخفيض بصمتها الكربونية من خلال تبني التقنيات الجديدة.

وقال بو شعيا، في تصريح لـ«وام» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، إن الشركات العاملة في السوق الإماراتي باتت أكثر اهتماماً بالاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة وكفاءتها، لافتاً إلى أن كافة الحلول التي يتم تزويدها في مجال الطاقة باتت تركز على مسألة الاستدامة.

وحول المشاركة بـ«أديبك» أشار بو شعيا، إلى أهمية هذا الحدث في عرض الحلول التقنية الجديدة، إضافة إلى كونه منصة مهمة للشركات لتنمية أعمالها وعرض منتجاتها.

ولفت إلى أن الإمارات تعتبر رائدة في خلق الوعي لدى الشركات والمؤسسات بقضايا الحياد المناخي والاستدامة.

وأضاف أن رحلة خفض الشركات التي تنتمي إلى مختلف القطاعات لانبعاثاتها الكربونية وتبني حلول مستدامة تبدأ بعملية تكنولوجية رقمية بجمع البيانات لمعرفة الموقع فيما يخص الأثر البيئي وكمية الانبعاثات التي تصدر عن الشركة، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تقوم على أساس تحليل البيانات ووضعها ضمن إطار يمكن استخدامه في ضبط العمليات داخل كل شركة.

وأوضح أن شركة أڤيڤا تقوم بجمع وتحليل البيانات للشركات التي تسعى إلى الاستدامة، وتوجيهها نحو الحلول، منوهاً بأن الذكاء الاصطناعي يشكل ركناً أساسياً في منح الشركات القدرة على التنبؤ بأي خلل وتقديم حلول استباقية تخدم الاستدامة.

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