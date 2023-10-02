«حرة الحمرية» تعرض مزايا منظومة الأعمال المتكاملة لشركات الطاقة العالمية في «أديبك 2023»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتستعرض الهيئة في جناحها الخاص مزايا وفوائد تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة بالحمرية، ومنظومتها المتكاملة من الخدمات والمزايا، والمعايير العالمية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره المنطقة للمستثمرين في قطاع الطاقة والنفط، عن طريق منظومة خدمات لوجستية ومزايا استثنائية، إلى جانب موقع استراتيجي بالقرب من ميناء الحمرية الذي يوفر خدمات تصدير واستيراد المواد الخام لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مما جعلها قاعدة صناعية متميزة للشركات العالمية.

ويعد «أديبك» أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة، حيث تتيح مشاركة «حرة الحمرية» بالحدث، التعريف بموقع إمارة الشارقة الجغرافي الاستثنائي، وفرص الربط مع الوسائط اللوجستية المتعددة «البحرية والبرية والجوية»، ما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسة بشكل أسرع، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والخدمات المتميزة وحوافز تسهيل مزاولة الأعمال عبر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء.

فرص استثمار نوعية

وقال سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: يعد معرض أديبك من الفعاليات المهمة التي تشارك فيها الهيئة وسط حضور خبراء من كافة دول العالم، ويمثل منصة متميزة تتيح للمنطقة تعزيز سبل التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز، واستعراض فرص الاستثمار النوعية في هذا القطاع التي تقدمها «حرة بالحمرية»، ولا سيما أنها تعد مركزاً ووجهة رئيسية لكبرى الشركات العاملة في هذا القطاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر المنطقة ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات في دولة الإمارات، وتتميز بموقعها الاستراتيجي وسهولة الوصول من خلالها إلى الأسواق الرئيسية، وتقدم مجموعة من الحلول المتكاملة لمشاريع التنقيب والإنتاج والتكرير.

وأوضح المزروعي أن الهيئة عززت طوال السنوات الماضية من مكانتها وحضورها عالمياً عبر استقطابها للشركات الكبرى العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث تضم أكثر من 1200 من كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع ضمن منطقة مخصصة للصناعات البتروكيماوية، والتي تتميز بموقع استراتيجي مهم واتصالها بميناء تجاري يقع على عمق 14 متراً الذي يدعم عمليات الاستيراد والتصدير للشركات المستثمرة وسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية مع مجموعة من الخدمات المتميزة من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية عالمية المستوى.

وتشهد دورة «أديبك 2023» مشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة منها 54 شركة من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب 30 جناحاً دولياً، كما تتضمن عقد أكثر من خلال 350 جلسة، بمشاركة أكثر من 1600 متحدث رفيع المستوى لتبادل الآراء والأفكار واستشراف مستقبل طاقة أكثر استدامة وتطوراً.

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها، خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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