خلال مشاركتها في «أديبك 2023».. مجموعة «حديد الإمارات أركان» تستعرض ريادتها في مجال إزالة الكربون

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستعرض مجموعة «حديد الإمارات أركان»، أكبر شركة لإنتاج الحديد ومواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاتها الرائدة في مجال إزالة الكربون ودمج التقنيات المتطورة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 2 إلى 5 أكتوبر 2023. كما ستكون المجموعة الراعي الرسمي لمنطقة إزالة الكربون في أديبك، والتي تجمع رواد منظومة قطاع الطاقة لمناقشة التقنيات منخفضة الكربون والدور الأساسي الذي يلعبه قطاع النفط والغاز في تسريع وتيرة التحول من الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة الأنظف.

وخلال المعرض، تسلّط المجموعة الضوء على التزامها بقيادة جهود إزالة الكربون على نطاق واسع في القطاع دعماً للمبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، إضافة إلى سعيها المستمر لتوسيع نطاق منتجاتها عبر إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى مع تحسين هوامش ربحية تعتمد التقنيات المتطورة، والعمليات منخفضة الانبعاثات، وتقنية احتجاز والتقاط الكربون الرائدة على مستوى القطاع.

وتحرص «حديد الإمارات أركان» على دعم وتوظيف الابتكار عبر مختلف منتجاتها وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الاستدامة من خلال طرح منتجات مبتكرة منخفضة الكربون تهدف إلى تقليل استهلاك الصلب في عمليات البناء. ويمكن لمنتج حديد التسليح ES600، وهو الأول بين العديد من منتجات الشركة قيد الإنتاج، أن يقلل من كميات الحديد بنسبة تتراوح بين 18 ـ 24% وفقاً لحجم المشروع.

مستقبل أكثر استدامة

وبهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «يُعدّ معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» منصة مثلى لتسليط الضوء على دور مجموعة حديد الإمارات أركان في قيادة دفة تحول القطاع إلى مستقبل أكثر استدامة، من خلال تبني التقنيات المبتكرة وتعزيز أطر التعاون مع شركائها لدعم خارطة الطريق الطموحة لإزالة الكربون. ونركز هذا العام على تعزيز مساهمتنا في رحلة إزالة الكربون من قطاع الحديد ومواد البناء، وبناء المرونة في سلاسل التوريد الصناعية، والأهم من ذلك، مشاركة نجاحاتنا في إرساء معايير جديدة لمنظومة عمل القطاع بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف الرميثي: «لا شك أن رعايتنا أيضاً لمنطقة إزالة الكربون في المعرض هي دليل على التزامنا بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، وسعينا الراسخ لدعم الممارسات البيئية المستدامة التي تسهم في تحقيق غدٍ أكثر استدامة واخضراراً».

مشاريع حول العالم

من جهته، قال المهندس سعيد خلفان الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «حديد الإمارات أركان»: «نفخر بتزويد منتجات الحديد فائقة الجودة للعديد من مشاريع الطاقة حول العالم. ففي العام الماضي، تمكنا من تحقيق حوالي 20% من إجمالي مبيعات المقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية من خلال 31 مشروعاً خاصاً بمجال الطاقة في 13 دولة. وتشمل هذه المشاريع مشروع التوسعة لمنشأة بروج الرابعة «بروج 4» في مجمع الشركة لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس بأبوظبي، ومشروعي «إنبي» و«ويسون أرامكو» في المملكة العربية السعودية، ومصفاة «جيه. جي. سي» البصرة في العراق، ومصفاة «نيستي» في سنغافورة وغيرها».

وسيشارك الفريق القيادي للمجموعة خلال المعرض في سلسلة من الجلسات النقاشية التي تضم خبراء بارزين في القطاع. وتغطي هذه الجلسات مجموعة من الموضوعات المهمة مثل «تعزيز الشفافية والتعاون لدعم مرونة سلاسل التوريد الصناعية»، و«إزالة الكربون من قطاع إنتاج الصلب: هل هناك مستقبل للصلب الأخضر؟»، و«توسيع نطاق مسارات إزالة الكربون للقطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات الكربونية»، و«توجه الطاقة المستقبلي نحو الاستدامة والحياد المناخي»، و«رحلة حديد الإمارات أركان في تنفيذ برامج القيمة الوطنية المضافة».

وتلتزم «حديد الإمارات أركان» بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، تعمل المجموعة على تسخير الابتكار عبر كامل محفظة منتجاتها، والحد بشكل فعال من البصمة المناخية والبيئية لقطاع الحديد ومواد البناء. كما تسهم المجموعة بشكل فاعل في سلسلة من المبادرات والمشاريع، أبرزها مجمع متكامل لإنتاج الحديد منخفض الانبعاثات الكربونية في أبوظبي والذي يجمع بين التقنيات المتقدمة والعمليات التشغيلية منخفضة الانبعاثات.

وتستخدم المجموعة في عمليات إنتاجها كميات أقل من الكربون مقارنة بمنافسيها. وفي عام 2022، نجحت في تخفيض كثافة الطاقة وكثافة الانبعاثات الكربونية عبر وحدات إنتاج الصلب وذلك باستخدام 80% من مصادر الكهرباء النظيفة واحتجاز الكربون واستخدام خردة الحديد كمواد أولية في الإنتاج.

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