«شباب أديبك» يشارك في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي- وام

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يمثل الشباب ركيزة أساسية في قلب نقاشات وجلسات معرض ومؤتمر أديبك 2023، الذي ينطلق غداً في العاصمة أبوظبي، من خلال منحهم الفرصة لقيادة الحوار بين الأجيال للإسهام في تشكيل وقيادة جهود تحول قطاع الطاقة وصناعة مستقبل أكثر استدامة، والمضي قدماً طرح الحلول المبتكرة والفاعلة، للوصول إلى إرث من الطاقة النظيفة والمستدامة، يسهم في تحقيق الحياد المناخي.

ويعمل أديبك من خلال مجلس الشباب العالمي، وبرنامج قادة المستقبل الموسّع، ومبادرة شباب أديبك على سد الفجوة، وتقريب الآراء ووجهات النظر بين الأجيال، وتزويد الشباب بما يحتاجونه من وسائل وأدوات لرسم ملامح مستقبل شامل، وأكثر استدامة لقطاع الطاقة.

ويهدف أديبك لتوفير منصة تجمع قادة الطاقة من جميع أنحاء العالم، وتزويد الجيل الجديد من الشباب والمبتكرين بالمعرفة الضرورية لريادة المرحلة القادمة من حلول الطاقة، وتمكينهم من التعاون معاً، وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم، والتوحّد تحت مظلة واحدة مشتركة.

وتم إطلاق مجلس شباب أديبك العالمي هذا العام، للعمل جنباً إلى جنب مع برنامج أديبك لقادة المستقبل، الذي انطلق العام الماضي، لتمكين قادة قطاع الطاقة من الشباب، من دفع عجلة وقيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال تزويدهم بالرؤى الملهمة والمهارات الضرورية، كما أنه يتكامل وينسجم مع برنامج شباب أديبك، الذي تمّ إطلاقه منذ 11 عاماً، والذي يستهدف الطلاب الأصغر سناً، لتثقيفهم وتعريفهم بالإمكانات الكبيرة والآفاق الواعدة لقطاع الطاقة.

وأطلق «أديبك» أول مجلس للشباب، بهدف منح الفرصة للشباب الواعد من جميع أنحاء العالم لإبداء آرائهم ومشاركة مقترحاتهم بشأن التحول الواقعي والمسؤول إلى الطاقة النظيفة، وذلك في إطار التزام «أديبك» بإعداد وإلهام الجيل القادم من القادة، وإتاحة الفرصة للشباب أن تلعب دوراً فاعلاً ومؤثراً في جهود تحول قطاع الطاقة.

وتم إدراج أعضاء مجلس شباب أديبك العالمي في اللجان الاستراتيجية ومحادثات الطاقة في أديبك 2023، فيما يشارك أعضاء المجلس في مائدة مستديرة للخروج بـ «بيان أديبك للشباب لعام 2023، وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي.

ويتكوّن مجلس شباب أديبك العالمي من 20 طالباً جامعياً من أكفأ الشباب المحترفين والمتفوقين، الذين تقل أعمارهم جميعاً عن ثلاثين عاماً، حيث من المتوقع أن يؤدي المجلس دوراً فاعلاً ومؤثراً في مناقشات «أديبك 2023»، وبما يتماشى مع الهدف الأهم للفعالية، والمتمثل في ضمان مشاركة الشباب في قطاع الطاقة، وتسريع تحوله نحو مستقبل مستدام.

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