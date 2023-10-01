ملتقى في عجمان حول الاستثمار الأخضر ودوره في صناعة السياحة العالمية

المصدر: عجمان- البيان

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شهدت عجمان جلسة نقاشية وملتقى حول السياحة والاستثمار الأخضر، وذلك بمشاركة ودعم دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وقُبيل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر (كوب 28)، وأدار الفعالية افتخار حمداني المدير الإقليمي للإمارات الشمالية – فندق باهي قصر عجمان، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء القطاع، وهم خديجة محمد تركي مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي في دائرة التنمية السياحية بعجمان، وروكسانا جيفر المدير التنفيذي لفنادق سوفيرين المحدودة، وسانيث دي سيلفا ويجياراتني - مدير تحالف الحفاظ على المناخ، وشوبهوجيت ماهالونوبيس المدير والشريك الإداري – دانوب لحلول المنازل والضيافة، وجون هورغان مدير – إيكو برنر، وجون والي الرئيس التنفيذي، انتجريتي لحلول الأعمال، وأميش تشوكسي الشريك ومدير عام جرين جولد إيكو تك.

يشار إلى أن الشاب «صارم حمداني» المدافع عن الاستدامة والبيئة، ألقى الكلمة الرئيسة بالفعالية، وشدد خلالها على أهمية الاستدامة، وضرورة تطبيقها في كافة مناحي الحياة، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على الجيل القادم، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات بأقرب وقت.

فيما أشار افتخار حمداني المدير الإقليمي للمناطق الشمالية – فندق باهي قصر عجمان، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، إلى ضرورة جميع الشركات والمؤسسات ضمن مساعي التغيير. يُذكر أن حمداني يُعد من أبرز المدافعين عن البيئة وحماية المناخ على مدى السنوات العديدة الماضية، ضمن قطاع الضيافة، وذلك إيماناً منه بضرورة عمل أبسط التغييرات، من أجل مستقبل أفضل للجميع.

كما شاركت بالفعالية أيضاً، خديجة مديرة إدارة التطوير والتسويق السياحي في دائرة التنمية السياحية بعجمان، حيث سلطت الضوء على أبرز الممارسات التي تنفذها الدائرة، بالتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى، وشركات القطاع الخاص، لأجل تعزيز الاستدامة، وترسيخها ضمن قطاع الضيافة.

وبلغت أهمية الفعالية في استعراض مجموعة متنوعة من المواضيع البارزة، والمتعلقة بصناعة السياحة العالمية. وشملت هذه المواضيع جوانب متعددة، بدءاً من إبراز أهمية «يوم السياحة العالمي» السنوي، كوسيلة للتعبير عن دور السياحة كقوة دافعة للتبادل الثقافي والاقتصادي العالمي، وصولاً إلى تسليط الضوء على أهداف السياحة العالمية لعام 2023، وسُبل تحقيقها.

كما تم خلال الورشة مناقشة تأثير السياحة على البيئة، وضرورة تبني الممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تفسير مفهوم «الاستثمارات الخضراء»، وكيفية توجيهها نحو تعزيز السياحة المستدامة. ولا ننسى توجيه الضوء نحو ربط السياحة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في تعزيز السياحة الخضراء، من خلال سياساتها وتشريعاتها المدعومة.

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