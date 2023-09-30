9 مليارات درهم سوق مراكز البيانات في الإمارات 2028

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهرت دراسة تحليلية حديثة أن صناعة البيانات في دولة الإمارات باتت عاملاً مهماً لتعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية كافة، فيما أطلقت الحكومة عدداً كبيراً من السياسات والاستراتيجيات والقوانين لتوظيف البيانات في شتى المجالات.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن دولة الإمارات أصبحت وجهة إقليمية أولى لاستضافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالصناعة، حيث شهدت إنشاء مراكز بيانات كبرى في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة، لاستيعاب التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وأضافت دراسة «إنترريجونال» إن بعض التقديرات تشير إلى أن حجم سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات يتوقع أن يصل إلى نحو 6.3 مليارات درهم في سنة 2027، وإلى نحو 9 مليارات درهم في سنة 2028، مدعوماً بالاستثمارات الجديدة في الدولة.

ووفقاً لـ«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات»: تسير الحكومة بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي لتهيئة فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة وشبكات الجيل الخامس وتطورات الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين وميتافيرس وغيرها.

منافسة آسيوية

وأكد «إنترريجونال» أنه في ظل التسارع التكنولوجي الهائل والتحول الرقمي الكبير الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، تحرص دولة الإمارات ضمن قارة آسيا على اتخاذ موقع الريادة في سوق صناعة البيانات.

وبحسب تقرير صادر عن شركة رينوب للبحوث (Renub Research)، فإن قيمة سوق مراكز البيانات في آسيا والمحيط الهادئ تبلغ نحو 27.15 مليار دولار وإلى 53.8 مليار دولار بحلول سنة 2028؛ بمعدل نمو سنوي مركب 12% في 5 سنوات مقبلة، فيما يقع أكبر مراكز البيانات من ناحية الحجم في آسيا في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند واليابان.

فرص جديدة

وأضاف «إنترريجونال»، وفقاً لتقرير (Cushman & Wakefield)، فإن منطقة الآسيان قد حظيت في وقت قصير بمكانة هائلة باحتسابها مركز بيانات رئيساً للشركات العالمية.

ولا تزال قارة آسيا تمتلك إمكانات هائلة وفرصاً عديدة للنمو، تدفعها نحو مزيد من الصعود، بفعل تمتعها بعدد من المقومات، كتزايد استخدام الإنترنت، وصعود الاحتياجات المشتركة لشركات التكنولوجيا لنمو سوق مراكز البيانات وزيادة الاستثمارات من قِبل مشغلي مراكز البيانات العالمية والمحلية، وكذلك النمو القوي في المنطقة في اعتماد السحابة وتطوير شبكات 5G وقطاع التجارة الإلكترونية.

عوامل محركة

وأفاد «إنترريجونال» بأن سوق صناعة البيانات في قارة آسيا يشهد نمواً متسارعاً؛ نظراً إلى عدد من العوامل المحركة التي أسهمت في تنامي وتسارع وتيرة العمل في سوق البيانات في القارة وأبرزها: النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع والتوسع في قطاع الاتصالات واستخدام الإنترنت وتصاعد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وصعود الشركات الناشئة في مجال الابتكار وتزايد الاستخدام الذكي للبيانات في القطاعات المختلفة.

اتجاهات رئيسة

وأكد مركز «إنترريجونال» أن نمو صناعة البيانات في آسيا يفتح آفاقاً إيجابية ومع إمكانات هائلة تزخر بها مراكز البيانات ومن المتوقع أن تحظى باهتمام أكبر في الفترة المقبلة من قِبل المستثمرين، ولا سيما في دول مثل: الفلبين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا لانخفاض حجم المعروض بها في ظل تنامي الطلب الواسع على تلك السوق.

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