دوسلدورف الوجهة الثالثة لـ«الاتحاد للطيران» في ألمانيا

المصدر: دوسلدورف - وام

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استأنفت «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات رحلاتها المباشرة إلى مطار دوسلدورف الدولي بألمانيا عبر إطلاق أول رحلة افتتاحية أول أمس الخميس.. لتنضم دوسلدورف بذلك إلى ميونخ وفرانكفورت وتصبح الوجهة الثالثة للاتحاد للطيران في ألمانيا.

يأتي استئناف حركة الطيران تعزيزاً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وألمانيا (شمال الراين وستفاليا) ويفتح الاتصال الجديد مسارات واعدة أمام المشاريع السياحية والتجارية بين البلدين.. وبموجب التعاون ستنطلق ثلاث رحلات أسبوعية لإعادة تشغيل الجسر بين أبوظبي ودوسلدورف.

وفي هذا الإطار، قال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الاتحاد للطيران لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن إعادة الربط بين أبوظبي ودوسلدورف سيسهم في تبادل الخبرات والثقافات، مشيراً إلى أهمية التعاون لاستقطاب المسافرين من دوسلدورف كونها مدينة تجمع مزيجاً من الثقافات، ولفت إلى دور مبنى المطار الجديد في مطار أبوظبي الدولي الذي سيوفر تجربة جديدة وغير اعتيادية للمسافرين.

من جانبه قال إدوارد فوذرنغهام، نائب الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران على هامش الرحلة الافتتاحية إلى دوسلدورف: «مع الرحلة الافتتاحية، يسعدنا إعادة ربط أبوظبي وشمال الراين - وستفاليا، ونتطلع إلى هذا الاتصال بتفاؤل وحماس، وحريصون على تعزيز ازدهار الشراكة مع مطار دوسلدورف الدولي».

وأضاف: «تعزز عودة رحلات دوسلدورف التزام الاتحاد للطيران تجاه السوق الألمانية وتعكس العلاقة المرنة والمتنامية بين المدينتين، وتم تصميم خط الرحلات لدعم التبادلات التجارية والثقافية والأعمال، ليوفر للمسافرين ممراً مباشراً بين الوجهات.. وتقوم الاتحاد بتشغيل طائراتها من طراز بوينج 9-787 دريملاينر، التي تضم 28 مقعد استوديو لدرجة رجال الأعمال، و271 مقعداً ذكياً في الدرجة الاقتصادية لتوفير تجربة سلسة للمسافرين.. وستنطلق الرحلات الأسبوعية أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

ومن جهته أشاد إيكهارد ميشكا، مدير تطوير سوق الطيران في مطار دوسلدورف الألماني الدولي بجهود كل من الاتحاد للطيران ومطار دوسلدورف الدولي في نجاح إعادة تشغيل الرحلات الجوية لتطوير حركة السياحة والتجارة من خلال الترويج للرحلة والحصول على المزيد من العملاء للاتحاد للطيران وذلك نظراً لأهمية حركة المرور التجارية والترفيهية وتبادل الثقافات والأعمال للبلدين.

وأضاف ميشكا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) بمناسبة عودة الرحلات المباشرة لطيران الاتحاد إلى مطار دوسلدورف أول من أمس إلى استعداد المطار لاستقبال نحو 1.1 مليون مسافر خلال الأسبوعين المقبلين، ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد المسافرين خلال عطلة الخريف التي تبدأ بنهاية هذا الأسبوع، مؤكداً أهمية التعاون مع طيران الاتحاد التي ستسهم في تطوير حركة الطيران وتعزيز القطاع السياحي لكلا البلدين.

وقال إيكهارد ميشكا إن المطار استضاف العام الماضي نحو 16 مليون مسافر، متوقعاً ارتفاع أعداد المسافرين بنهاية العام الجاري إلى 19 و20 مليون مسافر، وذلك نظراً لنمو حركة الطيران وزيادة أعداد الرحلات والشركاء، مشيراً إلى إسهام التعاون مع طيران الاتحاد في الوصول إلى هذا المستهدف.

وسيستقبل المطار نحو 3 رحلات أسبوعية من طيران الاتحاد، مشيراً إلى التعاون الوثيق مع الناقلات الخليجية ومن دول الشرق الأوسط، حيث يستقبل المطار رحلتين أسبوعيتين من طيران الإمارات، وسيستقبل المطار 10 رحلات أسبوعية من دولة قطر في شهر ديسمبر.

ويعد مطار دوسلدورف الدولي بوابة ألمانيا الجوية على العالم، كونه ثالث أكبر مطار تجاري فيها ويخدم شمال الراين - وستفاليا إحدى مقاطعات ألمانيا الـ 16، ويحتل المطار مكانة بارزة كمركز دولي يسهم في دفع عجلة النقل الجوي في شمال الراين وستفاليا التي تعد واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية في العالم.

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