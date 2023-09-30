30 دولة و1000 مشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار بدبي

المصدر: دبي – البيان

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اختتم معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار في الشرق الأوسط فعاليات الدورة السادسة بنجاح، بعد حدث فريد من نوعه جمع قادة الصناعة والمصنعين وكبار المهندسين من مختلف القطاعات. وقدم المؤتمر الذي ركز على الآلات الدوارة وتقنياتها المبتكرة منصة فريدة لأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل التعاون واستكشاف الفرص والحلول الريادية لمواجهة أبرز التحديات التي يشهدها هذا المجال.

وسلط معرض ومؤتمر تكنولوجيا الآلات الدوارة والابتكار 2023 الضوء على أهمية الآلات الدوارة، كما أكّد ضرورة الالتزام الجماعي بالسعي نحو الابتكار والتقدم. وشهد مشاركة أكثر من 30 دولة ومنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة لأكثر من 70 شركةً مثل شركة سبكيم وكيونتشانغ ليمتد وسيمنز إنيرجي، وبحضور ما يزيد على 1000 مشارك وزائر.

وأكد صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة الشركة المنظمة للمؤتمر، أهمية عقد الحدث الذي يتزامن مع تسارع التطورات التكنولوجية نحو التحول الرقمي فسلط الضوء على مستقبل قطاع الآلات الدوارة وإمكاناتها الواعدة في دعم مسيرة التطور الرقمي.

وأضاف: «إن مشاركتنا الفعّالة في الساحة العالمية واستفادتنا من تجارب متعددة والتزامنا الراسخ مواكبة آخر التطورات لا يزيدنا ذلك إلا يقيناً وإيماناً بأننا في أتم الجهوزية والاستعداد لتجاوز الحدود التقليدية وإعادة تعريف معايير هذا القطاع من جديد. إن النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر لا يعكس فقط التزامنا الابتكار، وإنما يظهر أيضاً مدى حرصنا الكبير على تعزيز مسيرة التقدم الرقمي. ومع كل تفاعل جديد نشأ في المؤتمر، ومع كل فكرة تم تبادلها، ومع كل حل ريادي تم طرحه، نزداد ثقةً بأننا لا نتصدى للتحديات فحسب، وإنما نرسم معايير جديدةً للتميز والأداء في مختلف القطاعات أيضاً».

وإضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال بين رواد قطاع الآلات الدوارة والمبتكرين، أسهم المؤتمر في تحفيز التعاون والتآزر بين المشاركين، ما يعني تمهيد الطريق نحو الارتقاء بقطاع الآلات الدوارة على المستوى العالمي كما تم التركيز في المؤتمر على تحويل الأفكار الابتكارية إلى معايير عملية قابلة للتنفيذ بهدف تحسين طرائق العمل كما شملت الموضوعات المحورية التي تمت مناقشتها نجاح الجهود المتعلقة بتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحويل التوربينات الغازية إلى توربينات خالية من انبعاثات الكربون، إضافة إلى أهمية استخدام الهيدروجين وقوداً وغيرها من الموضوعات المهمة.

وشهد المؤتمر حضور خبراء وممثلين عن قطاعات متنوعة، مثل قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعات الكيماوية، فأكد الخبراء الأثر العميق للجوانب التي يتناولها المؤتمر في ربح الأعمال وضمان السلامة في مجال إنتاج الطاقة. وتناولت النقاشات التي دارت في أروقة المؤتمر تحليل العلاقات المعقدة بين عائد الاستثمار وتوافر الآلات الدوارة التي تتسم بالجودة العالية والكفاءة المتميزة.

كما تناول المؤتمر التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع الآلات الدوارة وسبل وضع معايير جديدة للتميز والأداء الابتكاري، وقدم فرصة مثالية لوضع خريطة طريق تسهم في تطوير قطاع الآلات الدوارة بتبادل التجارب والخبرات المعرفية وروح التعاون الجماعية التي سادت في الحدث.

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