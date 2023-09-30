بمشاركة 22 مختصاً بالثروة المعدنية من 12 دولة عربية.. ملتقى الفجيرة للتعدين يبحث سبل تنشيط السياحة الجيولوجية

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت الفجيرة الاجتماع الاستثنائي للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية بدولة الإمارات، وذلك على هامش انطلاق أعمال الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الدولي للتعدين، والمعرض المصاحب له، المنعقد في الإمارة خلال الفترة 26 إلى 28 سبتمبر 2023، وقد ترأس وفد الدولة خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة، بمشاركة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعة، بالإضافة إلى عدد من موظفي الجهتين، بمشاركة 22 مختصاً في قطاع الثروة المعدنية، يمثلون 12 دولة عربية.

وتم افتتاح أعمال الاجتماع، بكلمة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، تم من خلالها استعراض جهود المنظمة، ودورها في تنمية قطاع التعدين العربي، والأنشطة التي نفذتها المنظمة في هذا القطاع، منذ انعقاد الاجتماع السابق للجنة العام الماضي، والإنجازات الرئيسة التي حققتها.

ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات، وتضمنت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، وعرض نشاط المنظمة في قطاع الثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع، منها موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع التشاوري التاسع لأصحاب المعالي الوزراء العرب، المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، والنظام الاسترشادي التعديني للدول العربية، ومعادن الانتقال الطاقي واستراتيجيات الدول العربية للتحول إلى الطاقة المتجددة، وكذلك الدور الذي يلعبه قطاع التعدين فيها، ودور قطاع التعدين في خفض البصمة الكربونية للدول، للوصول إلى الحياد المناخي، مع استعراض تجارب الدول العربية.

منصة لمعادن الانتقال الطاقي

كما ناقشت موضوع وضع منصة لمعادن الانتقال الطاقي، وتهيئة المحاجر والمناجم القديمة لتنشيط السياحة الجيولوجية في هذه الأماكن، بالإضافة إلى مناقشة استضافة المؤتمر العربي السابع عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له.

رحب المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالمشاركين، مؤكداً على أهمية الاجتماع، خاصةً مع تزامنه مع عام الاستدامة، وقُرب انعقاد مؤتمر الأطراف cop28، المعني بتغيّر المناخ.

خفض البصمة الكربونية

وأوضح علي قاسم أن الدول العربية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد خطط واستراتيجيات فعّالة على صعيد خفض البصمة الكربونية، والحفاظ على الموارد المعدنية لضمان استدامتها، مؤكداً أن قطاع التعدين بإمارة الفجيرة، يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.

وأشاد خالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، خلال ترؤسه الاجتماع، بالمواضيع التي تمت مناقشتها، والتي تؤكد على ضرورة تطوير قطاع التعدين العربي واستدامته، وخفض البصمة الكربونية له، بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لهذا القطاع، في التحوّل الطاقي خلال الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز