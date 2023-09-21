«سيسكو» تشتري «سبلانك» للأمن السيبراني بـ 28 مليار دولار

المصدر: كاليفورنيا ـ (أ ب)

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استحوذت شركة سيسكو على شركة سبلانك للأمن السيبراني في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، حيث تعمل الأولى على تعزيز دفاعاتها ضد التهديدات الأمنية المحتملة التي قد تتفاقم بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

سيدفع عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون 157 دولاراً لكل سهم في شركة سبلانك آي إن سي.

وقال تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، في بيان «قدراتنا المجمعة ستقود الجيل القادم من الأمن وإمكانية المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الكشف عن التهديدات والاستجابة للتهديد بالتنبؤات والوقاية منها، سنساعد في جعل المؤسسات من جميع الأحجام أكثر أماناً ومرونة».

وافق مجلسا إدارة الشركتين على عملية الاستحواذ، والتي من المتوقع أن يتم استكمالها بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المساهمين في سبلانك.

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