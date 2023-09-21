ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات لأعلى مستوى منذ سنوات، وذلك بعد تلميحات الفيدرالي الأمريكي بأنه لن يمانع تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 4.445 %، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين عند 5.163 % وهو أعلى مستوى منذ 2006.

وعلى الرغم من أن قرار الاحتياطي الفيدرالي جاء بتثبيت معدل الفائدة كما هو متوقع، فإن صناع السياسة النقدية يتوقعون تنفيذ زيادة إضافية لسعر الفائدة قبل نهاية 2023.

كما يتوقع الفيدرالي أن ينفذ عمليتي خفض للفائدة في 2024، مقابل التوقعات السابقة بتنفيذ 4 عمليات خفض للفائدة.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه الآن في موقع يجعله يمضي بحذر مع السياسة النقدية، مشيراً إلى البدء في تخفيض أسعار الفائدة بداية من العام المقبل.

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