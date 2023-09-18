حضور بارز لـ«البنك العربي المتحد» في معرض الإمارات للوظائف 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن البنك العربي المتحد عن مشاركة بارزة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» 2023، الذي يوفر فرص عمل وتدريب للخريجين الإماراتيين الشباب والباحثين عن العمل، وسيقام المعرض في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال المعرض يقدم البنك مجموعة من فرص العمل المتوفرة، ويوفر تعيينا فورياً للمواهب الإماراتية التي تحقق المتطلبات والشروط المطلوبة للوظيفة. وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك: يلتزم البنك العربي المتحد بدعم المبادرات الحكومية بشكل فعال، وقد وضع استراتيجية توظيف تهدف إلى استقطاب المزيد من الخريجين الإماراتيين وتطوير مواهبهم وإمكاناتهم. وإننا على ثقة أنه من خلال مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف «رؤية» سنلتقي بالكثير من الخريجين الإماراتيين المهتمين ببناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المصرفي.

وقالت هند العطار، رئيس إدارة الثروات البشرية في البنك العربي المتحد: توطين الوظائف هو أولوية قصوى لدى البنك العربي المتحد، وتدعم مشاركتنا في فعاليات مثل معرض الإمارات للوظائف استراتيجية البنك المتمثلة في استقطاب المواهب الإماراتية الشابة والاستفادة من مهاراتهم لتطوير قدراتهم وتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في البنك والمساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات. ويسعدنا أن نشارك في معرض الإمارات للوظائف، إذ توفر مثل هذه المنصات فرصة رائعة للالتقاء بالكوادر الإماراتية الشابة واستقطابها.

وكجزء من استراتيجية التوطين، يولي البنك العربي المتحد اهتماماً خاصاً بتوظيف وتدريب وتطوير الخريجين الإماراتيين من خلال برنامج «طموح»، وهو برنامج مخصص للخريجين الجدد من المواطنين ويهدف إلى دعم المواهب الوطنية الشابة والارتقاء بهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم. يوفر البرنامج ورش عمل ودورات تدريبية وفرص التدريب أثناء العمل، إضافة إلى التطوير التقني، وصقل القدرات القيادية، كما يوفر فرص التعيين في مجال الأعمال التي تم التدرب عليها عند إكمال البرنامج.

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