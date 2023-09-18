استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وتراجع سعر اليورو في السوقين الرسمي والسوداء

المصدر: البيان

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استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل الدولار متوسط 30.84 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 18 سبتمبر 2023

تراجع سعر صرف الدولار في سوق المال اليوم بنسبة طفيفة أقرب إلى الاستقرار في البنوك المصرية، مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وتأجيل موعد المراجعة والذي كان مقرراً له مارس 2023 وتم تأجيله حتى سبتمبر الجاري.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.83 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

على الرغم من إشارة العديد من الاقتصاديين إلى احتمالية وجود خفض لسعر الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال محافظاً على ثبات قيمته، حيث سجل في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بنسبة طفيفة بعد أسبوع من الصعود، مسجلاً اليوم 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الاثنين 18 سبتمبر 2023

على جانب آخر، شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه تراجعاً نسبياً في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 32.86 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 32.97 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.89 جنيهاً للشراء، مقابل 33.03 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق السوداء

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء بشكل مواز، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.13 جنيهاً للشراء، مقابل 42.66 جنيهاً للبيع.

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