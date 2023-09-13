"أبوظبي الإسلامي" يصدر إشعاراً لتسديد صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولارر

المصدر: وام

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن اصدار اشعار للمساهمين لتسديد صكوك غير محددة الأجل لدعم الشق الأول من رأس المال والصادرة بقيمة 750 مليون دولار الصادرة في 20 سبتمبر 2018 بمعدل ربح قدره 7.125%.وسيتم الاسترداد، وفقًا لشروط إصدار الصكوك في تاريخ الاستدعاء الأول وهو 20 سبتمبر 2023.

وسيتم استرداد شهادات الصكوك المستحقة بمبلغ استدعاء الوصي، وهو ما يعادل المبلغ الاسمي للشهادات بالإضافة إلى أي دفعات مستحقة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2023. وعند استردادها، سيتم إلغاء قبول الشهادات في القائمة الرسمية للتداول في بورصة أيرلندا.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أصدر بنجاح في يوليو 2023، صكوكًا أخرى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي - الحاصل على تصنيف A2 وA+ من وكالتي "موديز" و"فيتش" على الترتيب، مع نظرة مستقبلية مستقرة - بتسعير الصكوك غير قبالة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7,25% سنويًا، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وقد تم إدراج هذه الصكوك للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمرًا عالميًا واقليميًا، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار امريكي متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62,5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، حيث جاء هذا الطرح مدفوعًا بطلب واسع المستثمرين من ثلاث مناطق.

وستحل الصكوك الجديدة محل الإصدار السابق، وستحافظ على الوضعية النموذجية لهيكل رأس مال المجموعة وموقفها القوي فيما يخص الشق الأول من رأس المال. وقد تم هيكلتها لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دوليًا، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

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