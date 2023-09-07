تراجع النفط بضغط مخاوف الطلب في الصين

المصدر: هيوستون - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ طغت التوقعات الاقتصادية غير الواضحة للطلب الصيني على أحدث تقرير أسبوعي للحكومة الأمريكية يظهر طلباً قوياً على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو ما يعادل 0.2 % إلى 90.41 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1533 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو ما يعادل 0.2 % إلى 87.36 دولاراً بعد مكاسب دامت 7 جلسات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.3 ملايين برميل الأسبوع الماضي، في تراجع للأسبوع الرابع على التوالي، وبانخفاض أكثر من ستة بالمئة في الشهر الماضي، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات تشغيل المصافي لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

ومحا الخامان القياسيان خسائرهما لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الإدارة، لكن سرعان ما تراجعا مرة أخرى.

وارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة «أوبك+» في أبريل وتستمر حتى نهاية عام 2024.

بيانات متباينة

وأثرت أيضاً على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8 % في أغسطس على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3 %. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9 % على أساس سنوي.

كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءاً من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنغهاي «في الوقت الحاضر، من الصعب حقاً بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات».

وأضاف «ومع ذلك، نحن بحاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق... بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز