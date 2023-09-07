طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية تتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال تشهد شحاً نسبياً حتى في الوقت الذي تشير فيه بيانات حديثة أخرى إلى أن هذا الشح بدأ في الانحسار.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 216 ألفاً في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر من قراءة معدلة عند 229 ألفاً في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفاً في الأسبوع الأخير.

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