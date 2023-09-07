0.1 % نمو اقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً نسبته 0.1% فقط في الفصل الثاني من العام، وهو معدل أقل من التقديرات السابقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس.

وسبق لوكالة «يوروستات» للبيانات التابعة للاتحاد الأوروبي أن قدرت النمو بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو مقارنة مع الفصل السابق في البلدان التي تستخدم اليورو.

كما أعادت «يوروستات» النظر في بياناتها للفصل الأول، مشيرة إلى أن الاقتصاد سجل نمواً نسبته 0.1%، ولم يسجل كساداً كما كان يُعتقد في السابق.

وقالت المحللة لدى مصرف «آي إن جي» شارلوت مونبلييه: «يشهد الاقتصاد الأوروبي بالمجمل حالة كساد. إنه يعاني من معدلات الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة والتباطؤ العالمي».

رفع البنك المركزي الأوروبي المعدلات في مسعى للسيطرة على التضخم.

ودخلت أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، ألمانيا، في ركود مطلع العام، وسجلت كساداً في الفصل الثاني.

وحافظت «يوروستات» على تقديراتها للاتحاد الأوروبي (27 دولة) مع نمو نسبته صفر في الفصل الثاني، بينما سجل الناتج نمواً 0.2% خلال الربع الأول من العام.

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