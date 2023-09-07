الأسهم السعودية تسجل أكبر خسارة أسبوعية في شهر.. والكويتية للأسبوع السابع

المصدر: دبي - (وكالات)

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تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق، اليوم الخميس، بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس.

السعودية.. أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 %، متأثراً بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر ونصف، وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية واحداً بالمئة.

وهبط سهم سمو بأكثر من 7 % في أول جلسة تداول له في السوق الرئيسية بعد انتقاله من السوق الموازية.

وأغلق سهم شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) مرتفعاً واحداً بالمئة بعد يوم من تراجعه 2.2 %. وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 % في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، مما يشير إلى وجود عقبة محتملة.

بالمقابل، ارتفع سهم أرامكو بنحو 0.4 % بعد 4 جلسات متتالية من الخسائر مع العلم أن يوم الأحد المقبل 10 من سبتمبر سيصادف تاريخ الأحقية للتوزيعات النقدية للشركة عن الربع الثاني 2023.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر السعودي بنسبة 2.4 % مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في شهر.

الكويت يسجل سابع خسارة أسبوعية

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.7 % مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي الوطني وأجيليتي بنسبة 1.1 % و1.2 %.

وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.05 % مسجلاً سابع خسائر أسبوعية على التوالي.

قطر يرتد من 5 أسابيع خسائر

وفي قطر، تقدم المؤشر واحداً بالمئة، إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد ثلاثة بالمئة.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة كاما كابيتال إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف «لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي».

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر القطري بنحو 0.4 % بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر ليغلق عند 10237 نقطة.

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