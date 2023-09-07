تونس تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%

المصدر: تونس - (رويترز)

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قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة اليوم الخميس.

كان البنك قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمواجهة ارتفاع التضخم، والذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في العام الماضي.

وارتفع التضخم السنوي إلى 9.3 بالمئة في أغسطس من 9.1 بالمئة في يوليو.

وقال البنك في بيان إن العجز في حساب المعاملات الجارية انخفض إلى 2.814 مليار دينار (900.25 مليون دولار) بما يعادل 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يوليو 2023، مقارنة بـ5.4 بالمئة قبل عام، بدعم زيادة إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين في الخارج.

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