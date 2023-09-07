«ماجد الفطيم» تطلق «لونش باد اكس» لربط الشركات الناشئة بفرص السوق العالمية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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أعلنت مجموعة «ماجد الفطيم»، عن افتتاح «لونش باد اكس» «Launchpad X»، والذي يضم علامات تجارية متعددة وشركات ناشئة محلية. ويتضمن منصة الشركات الناشئة المحلية والفائزة ببرنامج التسريع «Launchpad» من «ماجد الفطيم»، والذي اُطلق العام الماضي في مبادرة لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وحرصاً على تعزيز الابتكار والإبداع والنمو.

ويحتضن «لونش باد اكس»، في موقعه ضمن «سيتي سنتر مردف»، مجموعةً متنوعةً من العلامات المحلية التي أثبتت قدرةً عالية على الابتكار والإبداع والنمو. ويسهم المتجر في ربط الشركات الناشئة بفرص مميزة من مراكز التسوق التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم»، للوصول إلى جمهور أكبر وتنمية أعمالها. ويتماشى افتتاح «لونش باد اكس»، الذي يرمز حرف «X» فيه إلى روح التعاون، مع مساعي «ماجد الفطيم» المستمرة لدعم العلامات المحلية في رحلتها لتحقيق النمو على المستوى العالمي.

وقال فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يسرنا الإعلان عن افتتاح «لونش باد اكس»، متعدد العلامات الأول من نوعه في المنطقة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويشكل افتتاح هذا المتجر المميز إنجازاً كبيراً في إطار التركيز الاستراتيجي لمجموعة «ماجد الفطيم» على مساعدة الشركات الناشئة في المنطقة لتحقيق إمكاناتها الكاملة. ويأتي افتتاح المتجر بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج التسريع «Launchpad» خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «نثق بقدرة «لونش باد اكس» على ربط الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة بفرص جديدة، والتي من شأنها تعزيز الحضور التجاري لهذه الشركات وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة».

ويسهم برنامج التسريع «Launchpad»، والذي أطلقته ماجد الفطيم بالتعاون مع «أسترولابز» و«مايكروسوفت» ومنصة «مركز دبي المالي العالمي» لإطلاق المشاريع، في توفير قيمة من خلال التعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها، والتي يمكنها الاستفادة من منظومة «ماجد الفطيم» واسعة النطاق.

ويشكل البرنامج ركيزة دعم لرواد الأعمال في المنطقة، حيث يعمل على تلبية احتياجات العلامات التجارية المحلية في قطاعات عديدة، بما فيها الأزياء، ونمط الحياة، والترفيه، وتكنولوجيا المناخ، والمجتمع. وتمثل رائدات الأعمال نحو 50% من الفائزين في الدفعة الأولى من البرنامج، حيث استفدن من إمكانية الوصول إلى فرص كبيرة للنمو مع «ماجد الفطيم»، مثل تسريع اكتساب العملاء وتحسين الكفاءات التشغيلية وفتح قنوات إيرادات جديدة.

وفي مقابلة حصرية مع «البيان»، أجراها فؤاد شرف على هامش الاحتفال الافتتاح، أعرب عن أمله وطموحه الكبير بشأن نمو المنصة في غضون 3 ـ 5 أعوام من الآن.

وقال شرف: «تأسست منصة «Launchpad X»، وتتضمن حالياً 8 مبادرات لدعم 8 شركات ناشئة.. وتهدف المنصة بالأساس إلى احتضان الشركات الناشئة في مكان واحد وتزويدها بالدعم الذي يشمل دراسات جدوى مجانية، استشارات تتعلق بالتصميم، التأهيل والتهيئة، تدريب المُشغلين على التعامل مع الجمهور في مراكز التسوق، وغيرها من صور الدعم. وثمّة شرط رئيسي لا بد من توافره في الشركة الناشئة التي نوافق على دعمها وهو أن يكون نشاط الشركة قائم على الابتكار أو ينطوي على فكرة جديدة مُبتَكَرَة».

وأضاف: «تتواجد المنصة حالياً في دول أخرى بالمنطقة بخلاف الإمارات، وهي البحرين، سلطنة عُمان، مصر، لبنان. وتتمثل الخطوة المقبلة للمنصة بعد تدشينها في «سيتي سنتر مردف» في التوسع في مركزين للتسوق تابعين لنا بمصر، وهما «سيتي سنتر ألماظة» و«مول مصر». نحن الآن في مرحلة تجريبية، وطموحنا كبير بشأن توسع المنصة في غضون 3- 5 أعوام من الآن».

وتتضمن العلامات التجارية في «Launchpad X» الشركة المتخصصة في العطور الفاخرة «والاس آند كو»، وعلامة الأزياء المستدامة والفاخرة والمستلزمات المنزلية «ريفورم»، وعلامة الملابس الرياضية والمنزلية الراقية «إل سي»، وعلامة الوجبات الخفيفة العائلية «كوالا بيكس»، وعلامة البوتيك المتخصصة بالأحذية الرياضية وملابس الشارع عالية الجودة «هايب سيليكشن»، ووجهة محبي مشروبات الماتشا والقهوة الفاخرة «كافيه بلو ماتشا»، وخط الأزياء ومتجر البوتيك المتخصص بأزياء السيدات عالية الجودة «بامبا»، وعلامة «كيليم» المصرية للمصنوعات اليدوية المستدامة.

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