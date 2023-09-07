الإمارات لألواح الزجاج المسطح تعزز إمكانات الدولة في مجال الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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جددت شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، الشركة المتخصصة عالمياً في صناعة الزجاج المسطح، والمملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، والتي تُعتبر لاعباً رئيساً على مستوى المنطقة في قطاع الزجاج المسطح والعاكس المستخدم في التطبيقات المعمارية، التـأكيد على التزامها بالابتكار والاستدامة والتعاون الصناعي من خلال موقعها كشريك استراتيجي في معرض الزجاج العالمي 2023، الذي أقيم في كونراد أبوظبي خلال يومي 6 و7 سبتمبر 2023.

وتعكس هذه المشاركة الاستراتيجية، التزام شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، في دفع حدود وآفاق الابتكار. ونجحت الشركة في تعزيز مكانتها كعنصر داعم لتوفير الطاقة المستدامة والمتجددة، باعتبارها المنتج الوحيد للزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة في دولة الإمارات.

وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية على هامش معرض الزجاج العالمي 2023، التي ركّزت على كيفية الاستفادة من جهود التعاون وعلاقات الشراكة الدولية لتحقيق النمو القطاعي، قال المدير العام لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، سليم رضا: «تلبي المنتجات الزجاجية الواسعة النطاق التي توفرها شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، احتياجات مجموعة كبيرة من المشاريع في دولة الإمارات، وعلى المستوى الدولي، ويتيح الزجاج الشمسي المطلي بطبقتين من الفضة، الذي يتم تصنيعه بشكلٍ حصري في مصنع شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، يسهم في تقليل الطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى تشكيل دلالة واضحة على التزام الشركة بالمساهمة في مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل تطور المشهد المعماري، يتواصل ارتفاع الطلب على التصميمات المميزة من الناحية البصرية، والتي تتسم بالوعي البيئي. وتحرص شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح على تصنيع أنواع عديدة من الزجاج المنخفض الانبعاثية، وتوفير حلول زجاجية مبتكرة وعالية الجودة، لدعم العديد من القطاعات، منها قطاع الهندسة المعمارية والسيارات والطاقة، إلى جانب غيرها من القطاعات».

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