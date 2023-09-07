سيدات أعمال أبوظبي يتعاون مع «جدوى للاستثمار» لتمكين رائدات الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «جدوى للاستثمار»، الشركة الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتحديد أوجه التعاون المشترك لدعم وتمكين سيدات الأعمال وتعزيز نمو مشاريعهن وترسيخ حضورهن في المشهد الاقتصادي والاستثماري.

وجرى حفل توقيع مذكرة التفاهم التي تجسد أول تعاون لشركة «جدوى للاستثمار» مع مجلس سيدات أعمال على مستوى المنطقة، في مقر غرفة أبوظبي بحضور كل من مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومحمد الأسود رئيس العلاقات الدولية في شركة «جدوى للاستثمار»، وعدد من ممثلي المجلس والشركة الرائدة.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان على توفير الدعم لرائدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تدعم أهدافهما المشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل وغيرها، وتوفير الأبحاث والدراسات ذات الصلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والاستشارات والمعارف التي تخدم مصالحهما المشتركة وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة من كل جهة.

وقالت مروة المنصوري، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي تعزيز كافة أشكال وسبل التعاون مع مختلف الجهات لدعم سيدات الأعمال وضمان نمو وازدهار مشاريعهن وأعمالهن، بما من شأنه ترسيخ واقع التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، وترسيخ حضور المرأة ومكانتها بوصفها عنصراً هاماً في قيادة التغيير والابتكار وصناعة المستقبل في دولة الإمارات».

وأشارت المنصوري إلى أن خطوة التعاون مع «جدوى للاستثمار» التي تعتبر من أكبر شركات إدارة الاستثمار والخدمات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتبر فرصة استثنائية لتمكين دور المرأة في عالم المال والأعمال والتجارة والاستثمار وكافة قطاعات العمل.

ويذكر أن شركة «جدوى للاستثمار» هي شركة متخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهي توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

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