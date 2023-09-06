شركة في دبي تسجل 100 مليون مستخدم عالمي لتطبيقاتها

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «زوهو كوربوريشن»، وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن وصول عدد مستخدميها إلى 100 مليون مستخدم عالمياً عبر تطبيقاتها المخصصة للأعمال التي يزيد عددها على أكثر من 55 تطبيقاً. وبذلك، أصبحت «زوهو» أول شركة برمجيات ذاتية التمويل تحقق هذا الإنجاز بدون الاستعانة بمصادر تمويل خارجي.

يأتي هذا النمو في أعقاب بلوغ قيمة الإيرادات السنوية للشركة إلى مليار دولار العام الماضي. ولدى «زوهو» الآن أكثر من 700 ألف عميل عبر ما يزيد على 150 بلداً. وشهدت الشركة ارتفاعاً مطرداً في عدد مستخدميها من مليون مستخدم في عام 2008 إلى 100 مليون حالياً، علماً بأنها زادت 50 مليون مستخدم خلال السنوات الخمس الماضية. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحدة من المناطق الأسرع نمواً بالنسبة لزوهو، مع تصدّر الإمارات أسواق المنطقة.

وقال شريدار فيمبو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة زوهو: ما حققناه يعد حدثاً لافتاً لأي مؤسسة، لكنه مميز بشكل خاص بالنسبة لنا كوننا شركة ذاتية التمويل لم تعتمد أبداً على جمع رؤوس أموال من خلال الاستعانة بمصادر تمويل خارجية. إن رحلة نجاحنا لن تنتهي عند هذا الحد، حيث إن لدينا خطط ابتكار طموحة قيد التنفيذ تغطي السنوات العشر المقبلة، وتنطوي على الاستثمار في التقنيات العميقة لخدمة مليارات المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. ونحن نعمل حالياً من أجل تحقيق هذا الهدف.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت لاحق من هذا العام أنها شهدت نمواً بمعدل 10 أضعاف في الإمارات على مدار السنوات الخمس الماضية، مع تسجيل نمو سنوي مركب بنسبة 60 % خلال الفترة ذاتها، كما أعلنت عن خطط لاستثمار 100 مليون درهم في عمليات توسع في الإمارات.

ويعود نمو «زوهو» إلى التزامها الثابت باستراتيجيتها القائمة على النمو المحلي العابر للحدود، والتي تعتمدها كركيزة أساسية للتوسع على مرّ السنين، حيث يكون نمو الشركة متجذراً في تطوّر منظومة الشركات المحلية، وتقدّم المجتمع عبر تصميم عروضها الخاصة بما يلبي المتطلبات المحددة للأسواق المحلية عبر مختلف أنحاء العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت زوهو أهداف استراتيجيتها الخاصة تلك من خلال تخصيص منتجاتها لمواكبة احتياجات العملاء بالأسواق المحلية، إلى جانب افتتاح مكاتب جديدة، وتوظيف مواهب محلية، وإبرام شراكات مع جهات رائدة من القطاعين العام والخاص بهدف دعم أجندات الرقمنة لحكومات المنطقة.

وخلال السنوات الأخيرة، أبرمت «زوهو» اتفاقيات شراكة مع جهات مختلفة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة (DET) وهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة» من أجل تسهيل وصول الشركات من مختلف الأحجام ورواد الأعمال الإبداعية إلى تكنولوجيا المشاريع. كما تعاقدت مع مؤسسات تعليمية مثل أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة من أجل تنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمهارات الطلبة وتمكينهم رقمياً. وقد ساعدت زوهو منذ عام 2020 أكثر من 3500 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على الوصول إلى تقنيتها السحابية من خلال إبرام شراكات مختلفة، إلى جانب استثمار 20 مليون درهم في أرصدة محفظة. كما استثمرت الشركة أيضاً مبلغ 4.5 ملايين درهم دعماً لمبادرات التدريب، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.

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