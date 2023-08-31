نمو اقتصاد الهند يتجاوز التوقعات في الربع الثاني

المصدر: نيودلهي - (رويترز)

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نما اقتصاد الهند بأسرع وتيرة خلال عام في الربع المنتهي في يونيو مدعوماً بنشاط الخدمات والطلب القويين، لكن موسم الرياح الموسمية الأكثر جفافاً من المعتاد قد يقيد النمو في المستقبل.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي 7.8 % على أساس سنوي في الربع الثاني من 6.1 % في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات البالغة 7.7 % في استطلاع أجرته رويترز.

وسجلت الفترة المماثلة من عام 2022 أعلى نمو أيضاً عند 13.1 %.

وما زالت الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، خاصة مع تباطؤ التعافي في الصين بعد جائحة كورونا.

وأبقى كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، في. أنانثا ناجيسواران، على توقعاته للنمو البالغة 6.5 % للعام بأكمله. وقال ناجيسواران: «آفاق النمو مشرقة، على الرغم من أن العوامل الخارجية تشكل مخاطر نزولية».

لكن معظم الاقتصاديين حذروا من أن ظروف المناخ الجافة قد تضر بالنمو في الأرباع المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن كمية متوسطة من الأمطار ستهطل على الهند في سبتمبر، بعد أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن.

وفي الربع المنتهي في يونيو نما الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 % من الاقتصاد نحو ستة بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 2.8 % في الربع المنتهي في مارس، بينما نما التصنيع 4.7 % مقارنة مع 4.5 % في الربع السابق.

لكن نمو تكوين رأس المال، وهو مؤشر للاستثمار، بلغ نحو ثمانية بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 8.9 % في الأشهر الثلاثة السابقة.

كما ارتفع التضخم في قطاع التجزئة إلى أعلى مستوى منذ 15 شهراً مع الارتفاع الكبير في أسعار الخضراوات والحبوب.

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