35 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في أغسطس

المصدر: أبوظبي - وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات شهر أغسطس الجاري، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 35 مليار درهم مع سيطرة التفاؤل على معنويات المستثمرين بعد إعلان الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.505 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 3.54 تريليونات درهم بنهاية أغسطس الجاري، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و685.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة خلال أغسطس بنحو 38.2 مليار درهم موزعة بواقع 28.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 12.3 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 589.7 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» 0.24% أو 23.1 نقطة ليغلق عند 9810.21 نقاط، بينما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9502.89 نقطة.

وصعد مؤشر قطاع المالية 1.38%، وقطاع العقار 0.85%، والقطاع الصناعي 0.39%، والرعاية الصحية 19%، والخدمات 6.17%.

وحقق سهم «كيو القابضة» أكبر وتيرة ارتفاع في سوق أبوظبي خلال أغسطس مع صعوده 49%، كما صعدت أسهم «برجيل القابضة» 275%، و«ملتيبلاي» 18%، و«طاقة» 6.2%، و«أدنوك للإمداد» 4.4%، و«أدنوك للحفر» 4.1%، و«العالمية القابضة» 3.5%، و«الدار» 1.74%، و«ألفا ظبي» 0.7%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 4.9 مليارات درهم، تلاه «كيو القابضة» بنحو 3.35 مليارات درهم، ثم «ملتيبلاي» 3.11 مليارات درهم، و«ألفا ظبي» جاذباً أكثر من 2.6 مليار درهم.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال تداولات أغسطس بصافي شراء بقيمة 99.5 مليون درهم بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 18.44 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 18.3 مليار درهم.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بأكثر من 0.58% أو ما يعادل 23.6 نقطة خلال أغسطس، ليغلق عند 4082.87 نقطة، مع صعود مؤشر السلع الاستهلاكية 6.9%، والصناعة بنسبة 4.4%، والعقار بنحو 3.05%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي «العربية للطيران» 9.7%، و«سالك» 6.7%، و«دبي للاستثمار» 2.05%، و«إعمار للتطوير» 3.3%، و«تيكوم» 3.1%، و«تبريد» 6.7%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 1.29 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 1.27 مليار درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء في سوق دبي خلال تداولات أغسطس محققة صافي شراء بقيمة 162.7 مليون درهم بعد تسجيلها مشتريات بقيمة 4.56 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 4.39 مليارات درهم.

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