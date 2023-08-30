توطيد التعاون المالي بين الإمارات وبريطانيا

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جاريث جونسون، المبعوث التجاري من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى دولة الإمارات، في مقر وزارة المالية في دبي وناقشا توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين الإمارات والمملكة المتحدة، ودور الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد أخيراً في تقوية هذه العلاقة، وكذلك التعويل على استمرار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي كما تطرق اللقاء إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والنمو الواعد فيهما، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة والشراكات الثنائية ودورها في دفع عجلة تقدم القطاع في البلدين.

واستعرض الجانبان التعاون في مجال التمويل المستدام وأهميته المتزايدة على مستوى العالم، ودور المبادرات المشتركة في تطوير منتجات وخدمات مالية صديقة للبيئة، وسبل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القوى العاملة المالية الماهرة، والشراكات المحتملة في مجال التعليم، كما تم بحث تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقارب التنظيمي عبر مشاركة أفضل الممارسات، باستكشاف تنسيق الأطر التنظيمية، ومناقشة كيفية خلق المواءمة التنظيمية المتبادلة من أجل بيئة سلسة لشركات الخدمات المالية.

حضر الاجتماع من الجانب البريطاني روبرت باين، مساعد المبعوث التجاري، وأليسون هول، نائب القنصل العام في دبي، وكاسي ماكغولدريك، الممثلة الإقليمية لوزارة الخزانة (المالية) للملكة - حكومة المملكة المتحدة، وروب بريكر، المدير القُطري في إدارة الأعمال والتجارة، وجراهام سكوبس، مسؤول في تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، ومن الجانب الإماراتي حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مديرة إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.

وكانت الإمارات وبريطانيا وقعتا اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في سنة 2016، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار في سنة 1992.

وتعد الصرافة والعملات الأجنبية والتحويلات المالية من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة، فيما تعد الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من أهم قطاعات الاستثمار البريطاني في دولة الإمارات، علماً أن قطاع الخدمات، وخاصة المصرفية والتأمين وخدمات الأعمال، من المحركات الرئيسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

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