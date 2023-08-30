الأسهم العالمية تواصل الارتفاع في انتظار دعم أكبر من البيانات الاقتصادية

المصدر: عواصم - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد نتائج إيجابية من شركة برودنشيال للتأمين دعمت مؤشر القطاع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات المهمة لتقييم متانة الاقتصاد في المنطقة.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد صعوده بنحو واحد بالمئة في الجلستين السابقتين.

وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية 0.7 بالمئة وقفز سهم برودنشيال 2.7 بالمئة بعدما سجلت شركة التأمين التي تركز أعمالها على آسيا أرباحاً تشغيلية أعلى في النصف الأول من العام.

وزاد سهم ديريكت لاين للتأمين واحداً بالمئة.

وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4 بالمئة مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو واحد بالمئة في المعاملات المبكرة.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم أورستد 11.8 بالمئة بعد إعلان أكبر شركة عالمية لمزارع الرياح البحرية أنها تتوقع أن تبلغ مخصصات انخفاض القيمة خمسة مليارات كرونة دنماركية (729.78 مليون دولار) في محفظة أعمالها في الولايات المتحدة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي على أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مع إعادة المستثمرين شراء أسهم انخفضت أسعارها وبدفعة من صعود خلال الليل في وول ستريت أدى لرفع المعنويات في السوق.

وأنهى نيكاي الجلسة مرتفعاً 0.33 بالمئة مسجلاً 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.43 بالمئة إلى 2313.38 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل بعد أن رسخ تراجعاً في عدد الوظائف الجديدة الشهري توقعات بوقف عمليات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.97 بالمئة مما قدم أكبر دعم لنيكاي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7 بالمئة وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 1.41 بالمئة ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.03 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6 بالمئة وفاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على نيكاي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز