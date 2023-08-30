نمو سوق السيارات في أوروبا خلال يوليو والكهربائية تقفز 60%

المصدر: فرانكفورت - (د ب ا)

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استمر سوق السيارات الأوروبي في تحقيق نمو كبير في شهر يوليو الماضي في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، وذلك بعدما قلص نقص المكونات من المبيعات في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وارتفع تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 15.2% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 17.8% في يونيو الماضي.

وبلغ عدد الوحدات المباعة 851 ألفاً و156 سيارة في يوليو الماضي مقارنة بـ739 ألفاً و135 سيارة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وسجلت فرنسا أكبر نمو في المبيعات بنسبة 19.9% تليها ألمانيا بنسبة 18.1%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 60.6% على أساس سنوي لتصل إلى 115 ألفاً و871 سيارة في يوليو الماضي، أي ما يعادل حصة سوقية بنسبة 13.6%.

وارتفع تسجيل السيارات الجديدة في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين بنسبة 17.6% ليصل إلى 6.3 ملايين وحدة.

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