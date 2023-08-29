خطة مصرية لحفر 45 بئراً للغاز بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 1.9 مليار دولار

المصدر: القاهرة - وام

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أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن تنفيذ خطة لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/ 2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعبة غاز.

وقال إن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/ 2024 و2024/ 2025 حفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه جار تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي.

كما استعرض الوزير المصري الموقف التنفيذي لخطط تنمية حقل غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئراً، علاوة على 5 آبار إضافية بدءاً من عام 2024، لدعم معدلات الإنتاج من الحقل التي تبلغ حالياً نحو 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، لافتاً إلى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

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