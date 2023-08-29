خلل نظام الملاحة الجوية ببريطانيا يؤثر على الرحلات لأيام

المصدر: لندن - رويترز

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تعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران، اليوم الثلاثاء، على ضمان عودة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر أياماً.

وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية، أمس الاثنين، وهو يوم عطلة في بعض أجزاء بريطانيا وأحد أكثر أيام الأسبوع ازدحاماً بالمسافرين في البلاد مع اقتراب نهاية العطلات المدرسية، بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية.

أدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.

وقالت ماريا بول، وهي سائحة من ليفربول في شمال غرب إنجلترا: «مكثنا في المطار لنحو سبع أو ثماني ساعات أمس. لقد عانينا بشدة».

وأضافت أنها وصلت إلى مطار شارل ديجول في باريس قادمة من مطار آخر في المدينة بعد أن وجدت أخيراً رحلة إلى إدنبرة، وتنتظرها رحلة مدتها أربع ساعات بسيارة مستأجرة للعودة إلى منزلها عندما تهبط الطائرة.

وقال وزير النقل مارك هاربر: إن حل المشكلة سيستغرق أياماً على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط، يوم الاثنين؛ لأن الإلغاءات أثرت على جداول شركات الطيران؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.

وقال مايكل أوليري، رئيس شركة رايان إير، أكبر شركات الطيران الأوروبية: إن الشركة ستعمل وفق جدول زمني عادي بحلول يوم الأربعاء، وانتقد الطريقة التي تعاملت بها هيئة الخدمات الجوية الوطنية البريطانية «ناتس» مع الوضع.

وقال أوليري في مقطع مصور نُشر على موقع إكس، تويتر سابقاً: «لم نحصل بعد على تفسير منهم، ما هو بالتحديد سبب هذا الخلل الذي حدث أمس؟ وأين كانت أنظمتهم الاحتياطية؟».

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه يتفهم شعور الناس بالإحباط.

وأضاف: «يجري وزير النقل حواراً مستمراً مع جميع المشاركين في الصناعة، وسيتحدث مع شركات الطيران على وجه التحديد في وقت لاحق من اليوم، ويتأكد من دعمهم لعودة الركاب في أسرع وقت ممكن».

وقال هاربر إن المسؤولين الحكوميين لا يعتقدون أن المشكلة الفنية، وهي الأولى على هذا النطاق منذ عقد من الزمن، كانت نتيجة لهجوم إلكتروني.

وأفادت شركة سيريوم لتحليل حركة الطيران بأنه تم إلغاء 790 رحلة جوية مغادرة من مطارات بريطانية، و785 رحلة كان من المقرر وصولها أمس الاثنين؛ ما يعني أن ما يزيد على ربع إجمالي عدد الرحلات الجوية من البلاد وإليها تأثر بالمشكلة.

وطلب مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحاماً في بريطانيا، من المسافرين عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار، اليوم الثلاثاء.

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