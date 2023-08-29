مؤسسات الدولة تكرم إسهامات المرأة الإماراتية وإنجازاتها الرائدة

المصدر: دبي -البيان

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احتفلت المؤسسات الاقتصادية بالدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتعاون من أجل الغد».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تتقدم مجموعة اينوك بالتهنئة لجميع النساء الملهمات في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تمثل المرأة الإماراتية عماد مجتمعنا وقدوة يُحتذى بها، وتسهم بدورٍ جوهري في تعزيز قطاع الطاقة في دولة الإمارات، ونود أن نشكرهن على مشاركتهن الاستراتيجية وإنجازاتهن الملحوظة للمساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050» وأضاف سعادته: «ستظل مجموعة اينوك ملتزمة بتعزيز ثقافة تكافؤ الفرص للنساء والرجال على حد سواء. وسنواصل تشجيع مشاركة المرأة ومساهمتها عبر مختلف منصات اينوك الداخلية والخارجية، إذ يأتي ذلك متماشياً مع رؤية المجموعة الرامية لتمكين كوادرنا النسائية المواطنة من النمو والتطور للاضطلاع بدورهن في مسيرة التنمية ونجاح دولتنا الحبيبة، وأن يصبحن صوتاً قوياً في جميع أنحاء المنطقة والعالم».

وقالت شيخة الحداد، مدير إدارة العلاقات الدولية والحكومية، رئيس اللجنة النسائية في مجموعة اينوك: «نحن في مجموعة اينوك نعتز ونفتخر بالكوادر الإماراتية وإنجازاتهن ومساهماتهن الفعالة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات ودورهن في صنع غدٍ أفضل تحت شعار»نتشارك للغد«، حيث سنواصل نهجنا في تمكين المرأة الإماراتية في تحقيق تطلعاتها المهنية وبما يلهمها للانضمام إلى قطاع الطاقة والمساهمة في نجاح وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة».

كفاءة في مضمار العمل

واحتفلت شركة الياه للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، بإنجازات المرأة الإماراتية وكفاءتها في مضمار العمل، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتعاون من أجل الغد».

وتمتلك المرأة الإماراتية حضوراً ملفتاً ضمن فريق العاملين في الياه سات، وتسعى الشركة إلى تعزيز هذا الحضور على نحو أكبر في ضوء المساهمة الفعالة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات التكنولوجية والإدارية.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «سجلت دولة الإمارات تقدماً رائعاً خلال الخمسين عاماً الماضية، وكانت المرأة الإماراتية ركيزة أساسية للوصول إلى هذه المكانة الرائدة، الأمر الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على»الياه سات، حيث نفتخر بدور المرأة الإماراتية البارز في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاح إذ أثبتت كوادرنا النسائية المواطنة مهاراتها وكفاءتها وصفاتها القيادية وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي في قطاع الاتصالات الفضائية والفضاء«.

تقدم وتمكين

واحتفلت آفاق، المؤسسة المالية بيوم المرأة الإماراتية في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي، واستضافت آفاق مناسبة مميزة جسدت قيم التعاون والتقدم والتمكين.

أقيم هذا الحدث تحت عنوان»نتشارك للغد«في مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي يوم الاثنين 28 أغسطس 2023 حيث يرمز يوم المرأة الإماراتية إلى التزام دولة الإمارات الدائم بالوحدة والنمو والتمكين، مع التركيز بشكل خاص على المساهمات الرائعة للمرأة عبر قطاعات متنوعة.

وتضمن الحفل محاضرات تثقيفيّة ألقتها متحدثتان متميزتان، حيث شاركت الدكتورة سارة الدلال، رئيسة جمعية الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية، رؤيتها التحويلية في اقتصاديات الرعاية الصحية ودور التعاون في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الدكتورة أرشي أيوب محمد زافيري، الرئيس التنفيذي لشركة Trust with Trade Group، وجهات نظر ثاقبة حول إعادة تشكيل أخلاقيات العمل وتمكين المرأة في العمل. وشددت الدكتورة زافيري على أوجه التعاون التي تتجاوز الحدود وتخلق تراثاً دائماً.

من جهته قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لآفاق:»في آفاق، نحن نقف بفخر إلى جانب هؤلاء النساء، ملتزمين بتعزيز بيئة حيث تستمر أصواتهم وطموحاتهم وإنجازاتهم في تشكيل غد مليء بالوعد اللامتناهي«.

وقالت يسرى باقي، النائب الأول لرئيس قسم التسويق في آفاق:»نحن فخورون للغاية بالاحتفال بيوم المرأة الإماراتية من خلال هذا الحدث الاستثنائي«.»إن تفاني آفاق في تعزيز التعاون يتماشى مع روح النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن نؤمن بشدة بالقوة التحويلية للوحدة من أجل التقدم الشخصي والجماعي.

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