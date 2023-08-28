اقتصادية عجمان ومجلس سيدات الأعمال يحتفلان بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت دائرة التنمية الاقتصادية ومجلس سيدات أعمال عجمان بيوم المرأة الإماراتية.

تم في الاحتفال تكريم الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، تقديراً وعرفاناً بجهودها في تمكين سيدات الأعمال الإماراتيات وكونها مثالاً رائداً يحتذى به إلى جانب دعمها الشراكة التكاملية بين الدائرة والمجلس.

وجرى أيضاً تكريم أُوَل رائدات الأعمال الإماراتيات والمنتسبات إلى برنامجي تعزيز وريادة، تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وتعمل الدائرة بصفة دائمة وفق أسس منهجية واضحة على تهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة في قطاع الأعمال والاستثمار ما أسهم في إقبالها على المشاركة في التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة عجمان.

و بلغ عدد الرخص الاقتصادية التي تملكها أو تشارك فيها المرأة نحو 21% من مجمل الرخص الصادرة عن الدائرة حتى شهر أغسطس الجاري وبواقع 7,574 رخصة، تتشكل النسبة الغالبة لها من سيدات الأعمال الإماراتيات بما يقرب من 60%.

وبلغت نسبة نمو الرخص الاقتصادية التي تملكها أو تشارك فيها سيدات أعمال إماراتيات نحو 17% حتى أغسطس من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وشهد برنامج تعزيز ورخصة ريادة المنزلية إقبالاً من السيدات الإماراتيات وبلغت نسبة نمو المنتسبات لبرنامج تعزيز 31% في الفترة نفسها فيما بلغت نسبة نمو رخص ريادة لمزاولة الأنشطة المنزلية للسيدات 6.4%.

وتصدّر أبرز الأنشطة الاقتصادية لسيدات الأعمال الإماراتيات تفصيل وخياطة الملابس النسائية، وأعمال تنفيذ التصميم الداخلي والديكور، وتجارة الملابس النسائية الجاهزة بالجملة، وتطريز الملابس الجاهزة.

وقال عبدالله أحمد الحمراني المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان إن المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة النهضة الاقتصادية والتنمية المُستدامة. وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة واستشراف المستقبل باتت إمارة عجمان من أبرز بيئات الأعمال الجاذبة لسيدات الأعمال الإماراتيات مشدداً أن الدائرة ستواصل مسيرتها لتوفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار داعمة لنمو أعمالهن وتعزيز تنافسية مشروعاتهن.

من جانبها قالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان إن القيادة الرشيدة للدولة أولت المرأة عناية فائقة ووثقت بقدراتها وأهمية دورها، وطوّرت منظومات العمل لتكون شريكاً حقيقياً في التنمية.. مشيرة إلى أن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «نتشارك للغد» جاء ليعكس الدور المهم والحيوي للمرأة في مسيرة التنمية.

وأكدت الحرص على تكريم وتشجيع كوكبة من سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الريادية بهدف إبراز مكانة ودور المرأة الإماراتية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز