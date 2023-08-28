«نيويورك تايمز»: دبي متفردة عالمياً في متعة شواطئها ليلاً

المصدر: دبي- سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن المتعة التي توفرها شواطئ دبي لمرتاديها ليلاً متفردة ولا يوجد لها مثيل في كافة شواطئ العالم.

ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن ارتياد شواطئ دبي في ليالي الصيف. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن «بلدية دبي» تسمح بتشغيل الشواطئ العامة في دبي ليلاً لاستقبال الزوّار، وذلك كي تتيح لسكان المدينة وزوّارها التمتع بسحر شواطئها على مدار الساعة.

وتضمن التقرير مقابلات مع روّاد لشواطئ دبي بالليل، والذين أجمعوا على روعة التجربة وتفردها، إذ لا يوجد نظير لها في المتعة بين كافة شواطئ العالم. وقالت رامشاه أحمد، وهي مُعلمة باكستانية متواجدة في دبي حالياً بصحبة أطفالها في زيارة قصيرة: «فوجئت بخبر سار عندما علمت أن شواطئ دبي مفتوحة ليلاً لأطفالي. تجد الشواطئ هنا في الليل مزدحمة بالروّاد لقضاء أمسيات ممتعة في ممارسة ألعاب المضرب، تناول الطعام، والسمر مع الأصدقاء. لم أر شيئاً كهذا من قبل في أي مكان آخر. إنه أمر فريد».

وبدورها، قال مامادتو، وهو سنغالي يُقيم في دبي ويعمل كمنقذ بأحد شواطئها: «جمال دبي في الليل مُبهر ويخلب الألباب».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز