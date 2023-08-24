البورصة المصرية تسجل أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخها

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفع المؤشر السبعيني في مصر بنسبة 2 % مسجلاً سادس مكاسب أسبوعية على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه.

جاء ذلك بعدما أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس وسط سيولة بلغت نحو 2.1 مليار جنيه لترتفع القيمة السوقية إلى نحو 1.24 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.4 % بدعم من ارتفاع سهم أبوقير للأسمدة بنحو 2.6 % ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 3 أشهر.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.6 % ليغلق فوق مستويات 3700 نقطة مجدداً.

وأظهرت البيانات تسجيل الأجانب والمصريين صافي بيع بقيمة 10 و11 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 21 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.3 % مسجلاً رابع مكاسب أسبوعية على التوالي وأعلى إغلاق أسبوعي منذ أبريل 2018.

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