أسهم «إنفيديا» تزيد ثروة رئيسها التنفيذي إلى 46 مليار دولار

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا كورب» جين سون هوانغ بنحو 4.2 مليارات دولار، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وتوقعاتها التقديرات.

صعدت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 10% في تداولات ما بعد البيع، يوم الأربعاء، بعد إعلان الشركة نتائجها، ما رفع إجمالي ثروة هوانغ إلى 46.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

ويظهر المؤشر أن تمكّن هوانغ من المحافظة على هذا المكسب قد يضعه في قائمة أغنى 25 شخصاً في العالم. وتشكل حصة هوانغ البالغة 3.5% في الشركة الغالبية العظمى من ثروته.

وارتفعت أسهم الشركة خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما أدت طفرة العملات المشفرة إلى زيادة استخدام رقائقها للتعدين، قبل أن تنخفض بما يقرب من الثلثين على مدار عام، وتعود للارتفاع مرة أخرى. وتضاعفت قيمتها حتى الآن هذا العام أكثر من ثلاثة أضعاف، مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي.

وشارك هوانغ في تأسيس الشركة عام 1993، وساعد في تحويلها من صانع رقائق رسومات ألعاب الفيديو إلى المورّد المهيمن على صناعة المسرّعات التي تدرّب برامج الذكاء الاصطناعي.

وضاعفت الشركة إيراداتها في الربع الأخير، وقدمت توقعات متفائلة لنمو الطلب والعرض خلال العام المقبل. ولدى الشركة عقود لتصنيع الرقائق مع «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركة «سامسونغ للإلكترونيات».

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