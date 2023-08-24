أسهم الرقائق تقود ارتفاعات الأسواق الأوروبية واليابانية

المصدر: عواصم - (رويترز)

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وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا الرائدة التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

وخلال التداولات صعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة واحد بالمئة وبدأ التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بعد أن توقعت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع وأعلنت أيضاً برنامج إعادة شراء للأسهم.

وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5 بالمئة و3.5 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3 بالمئة من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضاً للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46 بالمئة.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي محققاً أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف يونيو بعد أن أدت الأرباح القياسية لشركة إنفيديا الأمريكية لتصميم الرقائق إلى رفع أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية.

وزاد المؤشر نيكاي 0.87 بالمئة إلى 32287.21 نقطة عند الإغلاق ليقترب من أعلى مستوى بلغه خلال اليوم وترتفع مكاسبه لهذا الأسبوع إلى 2.66 بالمئة.

وتلقى المؤشر نيكاي دعماً من شركة طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق وشركة أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق، اللتين ساهمتا معاً في رفع المؤشر 104 نقاط. كما ساهمت مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة، التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنحو 36 نقطة أخرى.

وارتفع سهم إنفيديا عشرة بالمئة تقريباً عقب إغلاق وول ستريت بعد أن توقعت الشركة تجاوز إيراداتها للربع الثالث تقديرات المحللين بكثير.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225، ارتفع 156 سهماً وانخفض 67 سهماً ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42 بالمئة.

وتأتي المكاسب قبل الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول بولاية وايومنج غداً الجمعة والذي يمكن أن يقدم إشارات عن مسار السياسة النقدية. وسيشارك في الاجتماع محافظ بنك اليابان كازو أويدا.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 3.25 بالمئة، وصعد سهم أدفانتست 1.6 بالمئة. وزاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.68 بالمئة.

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