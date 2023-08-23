ناسداك يقفز 200 نقطة.. وسهم إنفيديا يرتفع 2% قبل إعلان النتائج

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الأربعاء وسط تركيز على نتائج عملاق الرقائق «إنفيديا» التي تعلن بعد إغلاق السوق، حيث يتوقع المحللون ارتفاعاً حاداً في أرباح وإيرادات الربع الثاني.

وزاد المؤشر ​​داو جونز الصناعي 150 نقطة، أو 0.5 بالمئة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 40 نقطة، أو 0.9 بالمئة، كما صعد أيضاً المؤشر ناسداك المجمع 200 نقطة، أو 1.5 بالمئة.

وتعد «إنفيديا» الأفضل أداءً في مؤشر ستاندر آند بورز 500 لعام 2023، بارتفاع يزيد على 200%، حيث يهتف المستثمرون بآفاق الشركة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

سوف يتطلع المستثمرون إلى التقرير بحثاً عن إشارات حول ما إذا كان السوق يمكنه استئناف تحركه للأعلى هذا العام، أو ما إذا كان الانكماش في أغسطس سيستمر لفترة طويلة. ارتفعت الأسهم قليلاً يوم الأربعاء قبل الإصدار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز