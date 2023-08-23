الأسهم الأوروبية واليابانية تواصل الارتفاع

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، إذ قادت أسهم شركات التعدين المكاسب، بفضل ارتفاع أسعار المعادن، في حين دعمت روش السويسرية للأدوية أسهم شركات الرعاية الصحية.

وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة، وزادت أسهم شركات التعدين 0.9 في المئة، مع ارتفاع أسعار معظم المعادن الصناعية.

وقفز سهم روش 3.1 في المئة، بعد أن نشرت شركة الأدوية السويسرية عن غير قصد بيانات تجارب لعلاجها الجديد لسرطان الرئة، وارتفع سهم سوسيتيه جنرال اثنين في المئة، وصعد المؤشر الأوسع لقطاع الرعاية الصحية 0.8 في المئة.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا عقب هبوطها، بفعل مخاوف متعلقة بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة، ليغلق مرتفعاً 0.48 في المئة عند 32010.26 نقاط، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة، ليغلق عند 2277.05 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لإدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «عاود المستثمرون شراء الأسهم بعد تراجع المؤشر نيكي هذا الشهر».

وأضاف «أقبلوا على وجه الخصوص على إعادة شراء أسهم التكنولوجيا ذات نسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة، والتي بيعت وسط مخاوف إزاء تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية».

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً، بعدما أثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة مخاوف من أن يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسس لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة، خلال قمة جاكسون هول للبنوك المركزية هذا الأسبوع.

وخسر المؤشر نيكاي 3.5 في المئة، منذ بداية الشهر الجاري، ويتجه لإنهاء موجة مكاسب دامت خمسة أشهر متتالية.

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