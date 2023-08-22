شراكة لتطوير مشاريع التكنولوجيا الزراعية في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة نيليش كاناكسي كيمجي للاستثمارات، العاملة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية والهيدروجين الأخضر والاستدامة، عن شراكة استراتيجية مع أربان كيسان، شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تأسست في الولايات المتحدة، ولديها مركز أبحاثها في الهند، أتى هذا التعاون لتطوير مشاريع ممارسات الزراعة المائية في الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية.

وتحت مظلة هذا المشروع المشترك تهدف شركة نيليش كاناكسي كيمجي للاستثمارات إلى جلب تكنولوجيا الزراعة المائية والرأسية المتطورة من أربان كيسان إلى سلطنة عُمان، حيث تتمثل النقطة المحورية لهذا المشروع في الترويج لتقنيات الزراعة المبتكرة في أربان كيسان، مما يجعلها ميسورة التكلفة، ومتاحة للمزارعين العمانيين، كما يسعى المشروع المشترك إلى تمكين المزارعين المحليين من زراعة محاصيل أكثر بموارد أقل، وذلك من خلال تسخير قوة الزراعة المائية والزراعة الرأسية؛ وبالتالي تمكينهم من الاستثمار في مستقبل الزراعة بحكمة.

ويكمن أحد الجوانب الرئيسية لهذا التعاون في توسيع التكنولوجيا الثورية لأربان كيسان عبر حدود السلطنة، لكي يستفيد المزارعون في الإمارات والمملكة العربية السعودية منها، حيث تتميز هذه التكنولوجيا بكونها صديقة للبيئة موفرة للموارد، وتسمح للمحاصيل بالنمو بأقل استهلاك للمياه والأراضي مقارنة بالطرق التقليدية، مما ينتج عنه تقليل البصمة الكربونية، وإنتاج محاصيل ذات قيمة غذائية عالية تسهم في زيادة صحة السكان.

وشيرايو كيمجي، عضو مجلس إدارة شركة نيليش كاناكسي كيمجي للاستثمارات ومجموعة كيمجي رامداس: «نتقدم بالشكر لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والهيئات ذات الصلة، لتوفير إطار عمل قوي لدعم هذا المشروع المشترك، حيث تتماشى شراكتنا مع أربان كيسان تماماً مع التزامنا بتعزيز التطورات المستدامة في الزراعة داخل السلطنة، والأهم من ذلك أننا سنكون قادرين على خدمة عملائنا من خلال التكنولوجيا لتمكينهم من زراعة محاصيل أكثر بموارد أقل».

وأضاف: «بدمج الرؤى الاستراتيجية لشركة نيليش كاناكسي كيمجي للاستثمارات مع التكنولوجيا الرائدة لأربان كيسان نحن على استعداد لإعادة صياغة مستقبل الزراعة في السلطنة، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، كما أننا نؤمن بأن انتشار أنظمتنا داخل السلطنة ستسمح للشعب العماني بالاستمتاع بشتى أصناف الفواكه والخضراوات الخالية من المبيدات الحشرية، وغير المعدلة وراثياً وذلك بأقل الأسعار».

ويشاركنا الفاضل فيهاري كانوكولو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أربان كيسان، وجهة نظره قائلاً: «يمثل تعاوننا مع شركة نيليش كاناكسي كيمجي للاستثمارات خطوة مهمة، لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في جعل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة في متناول الجمهور العالمي، ونقوم معاً بخلق طبيعة زراعية أكثر استدامة وإنتاجية».

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