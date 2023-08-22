ساكسو بنك: الذهب يجد الدعم أمام ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير ساكسو الأسبوعي أن أسعار الذهب شهدت انخفاضاً ملحوظاً على مدى الشهر الماضي، وظهرت علامات على استقرارها بعد العثور على دعم حوالي 1885 دولاراً. حدث الانخفاض البالغ 5 % الذي شهدناه بعد محاولة فاشلة لاختبار مستوى 2000 دولار الشهر الماضي خلال فترة ارتفاع الدولار بأكثر من 2 %، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات بنسبة 50 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، وهناك تكهنات بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، والاحتفاظ بها على مستويات أعلى لفترة أطول، مع ورود بيانات اقتصادية تشير إلى استمرار الضغوط على الأسعار.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، تتجلى هذه التطورات المستمرة من خلال استمرار الانخفاض في ممتلكات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، بينما أدى فقدان الزخم الأخير إلى انخفاض مواقف الهامش الصافي التي تمتلكها صناديق التحوط في سوق العقود الآجلة بنسبة 65 % على مدى أربعة أسابيع. في الأسابيع الأخيرة من تقارير التزام التجار حتى 15 أغسطس، ارتفعت مواقع البيع الآجلة الإجمالية التي يمتلكها هؤلاء التجار بنسبة 38 ألفاً وبناءً على متوسط سعر الحجم المرجح، مستوى الألم يبلغ حوالي 1935 دولاراً في السوق الفورية و1965 دولاراً في العقود الآجلة، لذا هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به قبل أن تصبح تغطية المراكز القصيرة ملحوظة. قام المستثمرون في صناديق الاستثمار المتداولة بتقليل تعرضهم للذهب بشكل يومي تقريباً منذ نهاية مايو، وخلال هذا الوقت انخفض إجمالي الممتلكات بمقدار 128 طناً إلى أدنى مستوى لمدة 3.5 سنوات عند 2800 طن.

وتم إيقاف الانخفاض الحاد الأخير للذهب أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بعد الاختراق فوق الاتجاه الهبوطي الأخير، ما قد يشير بشكل محتمل إلى فترة استقرار، حيث يكون مستوى المقاومة الأول هو المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، والأخير عند 1907.5 دولارات يليه 1925 دولاراً، وهو المتوسط المتحرك لمدة 21 يوماً ونسبة 38.2 % للحركة الهبوطية من أعلى مستوى للذهب في يوليو عند 1987 دولاراً.

وارتدت الفضة بقوة يوم الاثنين بعد أن وجدت دعماً قبل مستوى 22.25 دولاراً، وهو أدنى مستوى إغلاق لشهر يونيو، وهي حالياً تختبر حزمة من المقاومة حوالي 23.37 دولاراً. أيضاً، يجب التركيز على المعادن الصناعية وخاصة النحاس للحصول على دعم إضافي للارتفاع، ولا سيما الذهب.

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