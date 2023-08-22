إيرادات «جيلي» الصينية تتجاوز 10 مليارات بارتفاع 26%

المصدر: بكين - بلومبرغ

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أعلنت «جيلي أوتوموبيل هولدينغز»، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الخاصة في الصين، عن أرباح نصف سنوية أعلى من التقديرات، متجاوزة تأثيرات حرب الأسعار التي تلقي بثقلها على القطاع.

وقالت الشركة، إن صافي الدخل ارتفع بنسبة 1% إلى 1.57 مليار يوان (215 مليون دولار) في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 1.51 مليار يوان، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. أما إيرادات الشركة في النصف الأول فزادت بنسبة 26% إلى 73.18 مليار يوان (10 مليارات دولار).

كان لانخفاض سعر كربونات الليثيوم خلال النصف الأول من العام الجاري، دور في تراجع أسعار البطاريات، الأمر الذي انعكس إيجابياً على التحكم في تكاليف مركبات الطاقة الجديدة، وفق ما جاء في بيان الشركة.

وزادت الشركة عمليات تسليم السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالبطارية بنسبة 44% في النصف الأول من العام، مسجلة نمواً أعلى من المعدل المسجل في السوق ككل البالغ 37%، وفقاً لجمعية سيارات الركاب الصينية. حققت مجموعة «زيكر» (Zeekr) التابعة لشركة «جيلي» أداءً قوياً، إذ ارتفعت مبيعاتها بنسبة 124% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

بغض النظر عن ضعف الاقتصاد الذي يلقي بظلاله على توقعات مبيعات السيارات للفترة المتبقية من العام، قالت «جيلي» إنها لا تزال متفائلة بتحقيق هدف مبيعاتها البالغ 1.65 مليون وحدة. وقد سلمت بالفعل 694.045 مركبة حتى نهاية يونيو.

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