تراجع الروبية الباكستانية تهوي من جديد أمام الدولار

المصدر: إسلام آباد - (د ب أ)

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سجلت الروبية الباكستانية اليوم الثلاثاء تراجعاً إلى مستوى قياسي جديد منخفض، وسط رياح معاكسة تزايدت بسبب ارتفاع جديد في سعر الدولار وتدهور في الشؤون المالية الخارجية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكتب صرف العملات الأجنبية بمؤسسة عارف حبيب المحدودة، القول إن الروبية تراجعت بنسبة 0.6٪ إلى 299 روبية مقابل الدولار الواحد.

وكان الإغلاق القياسي السابق على 298.9 روبية للدولار، بحسب بيانات البنك المركزي الباكستاني.

يشار إلى أن تقييم العملة الباكستانية يتم بشكل جزئي بحسب شرط صندوق النقد الدولي الذي يقضي بتحديد معدل سعر للعملة وفقاً لأسعار السوق، وذلك مقابل تقديم مساعدات مالية للبلاد.

وتراجع معدل صرف الروبية الباكستانية بنسبة أكثر من 20٪ هذا العام، وهو الأداء الأسوأ في قارة آسيا، بعد انخفاض قيمة العملة في يناير الماضي وعمليات البيع التي تمت في شهر مايو الماضي.

ونقلت بلومبرج عن ياور أوز زمان، رئيس وحدة البحوث لدى مؤسسة الأوراق المالية «بيرل سيكيوريتيز ليمتد» قوله إن الطلب على الدولار سيواصل الارتفاع وإنه من المتوقع أن يستمر الوضع كذلك على المدى القريب بعد أن رفعت الحكومة القيود المفروضة على الواردات في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيانات البنك المركزي الباكستاني، تحول الحساب الجاري لباكستان إلى عجز شهري بلغ 809 ملايين دولار في يوليو الماضي أن حقق فائضاً لمدة أربعة أشهر متتالية.

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