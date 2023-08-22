تراجع أرباح «بي إتش بي جروب» للتعدين 37%

المصدر: ملبورن - د ب أ

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أعلنت «بي إتش بي جروب»، وهي أكبر شركة للتعدين في العالم، تسجيل أقل أرباح سنوية لها منذ ثلاثة أعوام، بعد أن تراجعت الأرباح بنسبة 37%، محذرة من أن التوقعات بالنسبة للصين غير مؤكدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة متزايدة في قطاع التشييد الذي يعتمد على الصلب بشدة.

وأضافت الشركة متعددة الجنسيات أنه تم تحقيق أرباح ما قبل الضريبة من مواصلة العمليات قدرها 21.4 مليار دولار للعام بأكمله، بانخفاض من أرباح العام الماضي، التي بلغت 33.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع العائدات من جراء انخفاض أسعار السلع الرئيسية.

وتراجع صافي الربح من العمليات المستمرة إلى 14.3 مليار دولار أو 254.7 سنتاً للسهم من 22.4 مليار دولار أو 299.2 سنتاً للسهم العام الماضي.

وبلغ صافي الربح المنسوب لحملة أسهم «بي إتش بي» 12.92 مليار دولار، أو 254.7 سنتاً للسهم، بتراجع من 30.9 مليار دولار أو 609.3 سنتات للسهم قبل عام.

وتراجعت العائدات من العمليات المستمرة للعام إلى 53.82 مليار دولار من 65.1 مليار دولار في العام السابق.

وقرر مجلس إدارة الشركة دفع مبلغ إضافي قيمته 0.13 دولار للسهم، ليصل توزيع الأرباح النهائي إلى 0.80 دولار للسهم، وهو ما سيتم دفعه في 28 سبتمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مايك هنري، في مقابلة أجراها مع تلفزيون «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء: إن بكين وضعت «سياسات تهدف إلى تحفيز بدايات جديدة» في قطاع العقارات، «لكنها لا تترجم بصورة فعالة إلى تغييرات في الواقع بحسب ما كنا نتوقعه بالتأكيد».

وأضاف أنه «من العدل وصف الأمر بأنه غير مؤكد بعض الشيء».

ويشار إلى أن الصين هي، إلى حد بعيد، أكبر عميل لشركة «بي إتش بي» لخام الحديد.

وقالت الشركة، التي تتخذ من ملبورن مقراً لها، اليوم الثلاثاء، إن التضخم، لا سيما في تكاليف العمالة، فرض ضغوطاً على الأرباح.

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