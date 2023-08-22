أسهم الرقائق تقود أسواق أوروبا واليابان للارتفاع

المصدر: عواصم - (رويترز)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا الرابحين مع صعود أسهم شركات صناعة الرقائق مدعومة بارتفاع نظيراتها في بورصة وول ستريت الليلة الماضية وسط ترقب لإعلان نتائج شركة إنفيديا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مقتفياً أثر المؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا والذي ارتفع واحداً بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة مع صعود الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق وسط تفاؤل إزاء النتائج الفصلية لإنفيديا، شركة صناعة الرقائق الأعلى قيمة في العالم، المقرر إعلانها غداً الأربعاء.

وسجلت أسهم شركات إيه.إس.إم.إل القابضة وإيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات، وجميعها مدرجة في بورصة أمستردام، مكاسب بين 1.4 بالمئة واثنين بالمئة.

وقفز سهم يوبيسوفت إنترتينمنت 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت مايكروسوفت إن شركة أكتيفيجن التي تسعى مايكروسوفت للاستحواذ عليها ستبيع حقوق البث غير الأوروبية لشركة ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت.

وزاد مؤشر شركات التعدين الأوروبية 1.1 بالمئة مدعوماً بارتفاع أسعار المعادن.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي مع صعود أسهم البنوك في ظل قفزة في عوائد السندات وكذلك الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها ببورصة وول ستريت.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.92 بالمئة ليغلق عند 31856.71 نقطة. ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفع 185 وتراجع 35 بينما استقرت خمسة أسهم دون تغير.

ويواصل نيكاي الصعود، إذ زاد 0.37 بالمئة في الجلسة الماضية بعدما سجل أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.08 بالمئة ليغلق عند 2265.71 نقطة.

وسجل مؤشر القطاع المصرفي أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو وزاد 2.92 بالمئة بعدما عزز ارتفاع العوائد طويلة الأجل التوقعات للأرباح من الإقراض.

وارتفع سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق والمورد لشركة إنفيديا 4.6 بالمئة ليصبح أفضل الأسهم أداء على المؤشر نيكاي ويضيف 58 نقطة إلى المؤشر.

وقفزت أسهم إنفيديا 8.5 بالمئة الليلة الماضية ترقباً لإعلان الشركة نتائجها.

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