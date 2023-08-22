35 % نمو الشركات القابضة بمناطق «راكز» منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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حققت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» قفزة نوعية في معدل تسجيل الشركات القابضة، منذ نشأتها عام 2020، ويسلط الارتفاع المستمر في معدل تسجيل الشركات الضوء على النمو المتزايد للاستثمارات المبتكرة، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات القابضة بنسبة 35%، إلى 329 شركة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يعكس النمو الكبير في معدل تسجيل الشركات القابضة في «راكز» مدى ثقة المستثمرين المتزايدة، واهتمامهم الاستراتيجي في دولة الإمارات، حيث تمثل الدولة إحدى أكثر الوجهات الاستثمارية جذباً وأمناً في المنطقة، فهي تقدم العديد من الفرص الحالية والمستقبلية، التي تلوح في الأفق، وتبرز إمارة رأس الخيمة، من خلال تقديم عدد كبير من الفرص، التي يمكن للمستثمرين الدوليين الاعتماد عليها، إضافة إلى رفع المستوى الاستراتيجي للإمارة، وبيئة الأعمال المحفزة للازدهار».

وأضاف: «تتيح «راكز» مساراً واضحاً، من شأنه أن يحقق العديد من المزايا، التي تجعل من تأسيس الشركات القابضة في دولة الإمارات خياراً جذاباً للمستثمرين، وأولى هذه المزايا أن تستفيد الشركات القابضة من البيئة الضريبية المميزة في دولة الإمارات، حيث يعتبر ذلك عنصراً جوهرياً، من شأنه زيادة إقبال المستثمرين الدوليين على الاستثمار في الدولة، وثاني هذه المزايا أن هيكل الشركات القابضة في «راكز» يوفر حماية مطورة من المخاطر والدعاوى القانونية المحتملة، حيث يعتبر ذلك ميزة جوهرية للأفق التجاري المعقد في عالم اليوم».

وتابع: «ثالث هذه المزايا، وأكثرها أهمية، توفير المرونة اللازمة للشركات القابضة، من أجل الاستثمار في مجالات وقطاعات مختلفة، من خلال فروعها المنتشرة، كما لا تبدد هذه الاستراتيجية مخاطر الاستثمار فحسب، بل تعمل كذلك على زيادة العوائد إلى أقصى درجة على الشكل، الذي يسمح للشركات بتجاوز تقلبات السوق بذكاء وثقة، ويبرز هذا المزيج من هذه المزايا، التي يقدمها هذا الشكل القانوني المبتكر للشركات القابضة في «راكز» مدى التزام إمارة رأس الخيمة بتعزيز بيئة الاستثمار القوية والمتنوعة.

وتستمر «راكز» في المشاركة الفعالة مع المستثمرين الدوليين والشركات المحلية، من أجل الاستمرار في تقديم العروض المبتكرة، لتوفير بيئة عمل جاذبة وداعمة لمختلف الشركات.

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