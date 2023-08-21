عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى في 15 عاماً

المصدر: وكالات

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ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية خلال تداولات الاثنين في أعقاب صعود عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 15 عاماً مدعومة بتوقعات مزيد من رفع الفائدة لفترة أطول.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 %، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

وفي أحدث التعاملات في منطقة اليورو، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7 % بعد أن بلغت 2.729 % الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس عندما وصلت إلى 2.77 %.

وارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39 %.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعاً في يوليو بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.

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