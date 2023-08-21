سهم «انفيديا» يحلق.. وتوقعات بقفزة جديدة بنسبة 80%

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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قفز سهم «انفيديا» بنحو 196% منذ بداية 2023، وتجاوزت قيمته السوقية مستويات تريليون دولار، ويتوقع «إتش إس بي سي» أن يواصل السهم المكاسب، متوقعاً أن يقفز بنحو 80% من إغلاق يوم الجمعة، مؤكداً على توصيته بشراء السهم.

ورفع فرانك لي المحلل لدى «إتش إس بي سي» السعر المستهدف للسهم من 600 دولار إلى 780 دولاراً، وهو ما يمثل زيادة بنحو 80% عن إغلاق يوم الجمعة عند 432.99 دولاراً، وذلك بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وزاد سهم «انفيديا» في تداولات «اليوم الاثنين» إلى 460 دولاراً مرتفعاً 6.5%.

وكان سهم شركة التكنولوجيا محط الأنظار هذا العام، بدعم الطفرة التي أحدثتها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع.

وأضاف في مذكرة: على الرغم من ارتفاع توقعات السوق بالنسبة لـNvidia وسلاسل التوريد الشاملة للذكاء الاصطناعي، فإننا نتوقع استمرار الزخم في خادم الذكاء الاصطناعي في تجاوز توقعات السوق.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية يوم الأربعاء بعد نهاية جلسة التداول في وول ستريت.

ويتوقع لي أن تتجاوز نتائج الشركة توقعات المحللين في وول ستريت.

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