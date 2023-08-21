غولدمان ساكس يتوقع «الإغلاق الحكومي» الرابع في التاريخ الأمريكي

المصدر: نيويورك - وكالات

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يشهد العام 2023 الإغلاق الحكومي الرابع في تاريخ أمريكا، بعد ثلاث عمليات إغلاق سابقة، في أعوام 1995-1996 و2013 و2018-2019 بحسب مذكرة بنك بحثية لـ«غولدمان ساكس».

قال محللون في بنك «غولدمان ساكس»، إنه من المرجح الآن أن الحكومة الأمريكية قد تضطر إلى الإغلاق في وقت لاحق هذا العام، بسبب الخلافات السياسية بشأن الإنفاق التي قد تضر بالنمو الاقتصادي مؤقتاً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وقال محللو الاقتصاد في بنك «غولدمان ساكس» إن عمليات الإغلاق الحكومية السابقة -التي تحدث حين يفشل الكونغرس في تمرير فواتير الإنفاق السنوية- نشأت إما بسبب الخلاف على مستوى أو توزيع الإنفاق، أو نزاع حول قضايا أخرى يريد أحد الأطراف معالجتها في تشريع الإنفاق. موضحين في المذكرة أنه «في الوقت الحالي، كلا النوعين من المخاطر موجود».

ومن المتوقع أن يؤدي الإغلاق الحكومي الواسع النطاق إلى خفض النمو بشكل مباشر بنحو 0.15 نقطة مئوية عن كل أسبوع يستمر فيه، ويزداد الخفض إلى 0.2% أسبوعياً عند تضمين تأثير متواضع على القطاع الخاص. ومع ذلك، قال المحللون إنه في الربع الذي يلي إعادة فتح الحكومة، سيرتفع النمو بنفس المقدار.

ووفقاً للمذكرة، لم يكن للأسواق ردود فعل قوية على ثلاث عمليات إغلاق سابقة، في أعوام 1995-1996 و2013 و2018-2019. وكانت أسواق الأسهم إما ثابتة أو مرتفعة في نهاية عمليات الإغلاق تلك، «على الرغم من أن أسعار الأسهم في كل حالة كانت أقل في مرحلة ما في الأيام التي أعقبت بدء الإغلاق عما كانت عليه عندما بدأ». فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بشكل أكثر وضوحاً بعد بدء عمليات الإغلاق.

وقال محللو غولدمان ساكس إن الإغلاق «ليس نتيجة حتمية»، مشيرين إلى دعم التمديد المؤقت للموازنة بعد نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل. كما أوضحوا أنه مع استمرار الفشل في رفع مستوى الدين العام الأمريكي، فإنه من المرجح أيضاً أن يفشل الكونغرس في التصرف في الوقت المناسب، لتجنب الإغلاق الحكومي.

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